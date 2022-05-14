Фінал Євробачення 2022: хто виступить у фіналі
14.05.2022
Відбулися перший та другий півфінали міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022. Загалом у фіналі конкурсу, що пройде 14 травня, виступить 25 учасників.
Які країни пройшли у фінал Євробачення-2022: повний перелік учасників
- Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
- Вірменія: Rosa Linn – Snap
- Ісландія: Systur — Með Hækkandi Sól
- Литва: Monika Liu – Sentimentai
- Португалія: MARO — Saudade Saudade
- Норвегія: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
- Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – “Die Together”
- Україна: Kalush Orchestra – Stefania
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul
- Нідерланди: S10 – De Diepte
- Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You
- Чехія: We Are Domi – Lights Off
- Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
- Польща: Ochman – River
- Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
- Естонія: Stefan – Hope
- Австралія: Sheldon Riley – Not The Same
- Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
- Румунія: WRS — Llámame
- Сербія: Konstrakta — In Corpore Sano
- Великобританія: Sam Ryder – SPACE MAN
- Німеччина: Malik Harris – Rockstars
- Італія: Mahmood & Blanco – Brividi
- Іспанія: Chanel – SloMo
- Франція: Alvan & Ahez – Fulenn
Більше на тему: Євробачення-2022: перша репетиція Kalush Orchestra
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