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Фінал Євробачення 2022: хто виступить у фіналі

14.05.2022

Відбулися перший та другий півфінали міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022. Загалом у фіналі конкурсу, що пройде 14 травня, виступить 25 учасників.

Kalush & Kalush Orchestra

instagram.com/eurovision/

Які країни пройшли у фінал Євробачення-2022: повний перелік учасників

  1. Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
  2. Вірменія: Rosa Linn – Snap
  3. Ісландія: Systur — Með Hækkandi Sól
  4. Литва: Monika Liu – Sentimentai
  5. Португалія: MARO — Saudade Saudade
  6. Норвегія: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
  7. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – “Die Together”
  8. Україна: Kalush Orchestra – Stefania
  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul
  10. Нідерланди: S10 – De Diepte
  11. Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You
  12. Чехія: We Are Domi – Lights Off
  13. Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
  14. Польща: Ochman – River
  15. Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
  16. Естонія: Stefan – Hope
  17. Австралія: Sheldon Riley – Not The Same
  18. Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
  19. Румунія: WRS — Llámame
  20. Сербія: Konstrakta — In Corpore Sano
  21. Великобританія: Sam Ryder – SPACE MAN
  22. Німеччина: Malik Harris – Rockstars
  23. Італія: Mahmood & Blanco – Brividi
  24. Іспанія: Chanel – SloMo
  25. Франція: Alvan & Ahez – Fulenn

Більше на тему: Євробачення-2022: перша репетиція Kalush Orchestra

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