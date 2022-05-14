Финал Евровидения 2022: кто выступит в финале
14.05.2022
Состоялись первый и второй полуфиналы международного песенного конкурса Евровидение 2022. Всего в финале конкурса, который пройдет 14 мая, выступит 25 участников.
Какие страны прошли в финал Евровидения-2022: полный список участников
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- Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry
- Армения: Rosa Linn — Snap
- Исландия: Systur — Með Hækkandi Sól
- Литва: Monika Liu — Sentimentai
- Португалия: MARO — Saudade Saudade
- Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
- Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — «Die Together»
- Украина: Kalush Orchestra — Stefania
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul
- Нидерланды: S10 — De Diepte
- Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You
- Чехия: We Are Domi — Lights Off
- Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black
- Польша: Ochman — River
- Финляндия: The Rasmus — Jezebel
- Эстония: Stefan — Hope
- Австралия: Sheldon Riley — Not The Same
- Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer
- Румыния: WRS — Llámame
- Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano
- Великобритания: Sam Ryder — SPACE MAN
- Германия: Malik Harris — Rockstars
- Италия: Mahmood & Blanco — Brividi
- Испания: Chanel — SloMo
- Франция: Alvan & Ahez — Fulenn
Больше по теме: Евровидение-2022: первая репетиция Kalush Orchestra
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