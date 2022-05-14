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Финал Евровидения 2022: кто выступит в финале

14.05.2022

Состоялись первый и второй полуфиналы международного песенного конкурса Евровидение 2022. Всего в финале конкурса, который пройдет 14 мая, выступит 25 участников.

Kalush & Kalush Orchestra

instagram.com/eurovision/

Какие страны прошли в финал Евровидения-2022: полный список участников

    1. Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry
    2. Армения: Rosa Linn — Snap
    3. Исландия: Systur — Með Hækkandi Sól
    4. Литва: Monika Liu — Sentimentai
    5. Португалия: MARO — Saudade Saudade
    6. Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
    7. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — «Die Together»
    8. Украина: Kalush Orchestra — Stefania
    9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul
    10. Нидерланды: S10 — De Diepte
    11. Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You
    12. Чехия: We Are Domi — Lights Off
    13. Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black
    14. Польша: Ochman — River
    15. Финляндия: The Rasmus — Jezebel
    16. Эстония: Stefan — Hope
    17. Австралия: Sheldon Riley — Not The Same
    18. Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer
    19. Румыния: WRS — Llámame
    20. Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano
    21. Великобритания: Sam Ryder — SPACE MAN
    22. Германия: Malik Harris — Rockstars
    23. Италия: Mahmood & Blanco — Brividi
    24. Испания: Chanel — SloMo
    25. Франция: Alvan & Ahez — Fulenn

Больше по теме: Евровидение-2022: первая репетиция Kalush Orchestra

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