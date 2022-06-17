вровидение 2023 пройдет не в Украине: теперь официально

Европейский языковой союз решил, что песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году состоится не в Украине. Организаторы обратились в Великобританию, чтобы обсудить возможность проведения конкурса за рубежом, поскольку представитель этой страны занял второе место.

Фото — Instagram Kalush

«EBU хотел бы поблагодарить UA. Суспільне за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra 14 мая в Турине и поделиться своей грустью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине…

В результате этого решения, в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с занявшими второе место в этом году ВВС о потенциальном проведении конкурса Евровидения-2023 года в Соединенном Королевстве».

При этом в EBU отметили, что хотели бы, чтобы победа Украины сказалась на конкурсе в следующем году: «Это будет для нас приоритетом в наших обсуждениях с возможными хозяевами».

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