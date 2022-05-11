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Евровидение-2022: результаты голосования в первом полуфинале

11.05.2022

Вот и закончился первый полуфинал Евровидения 2022 года! Кто прошел в финал песенного конкурса из уже выступивших исполнителей? Какие результаты голосования от 10.05.2022? Детальнее читайте в материале.

Евровидение 2022: первый полуфинал — результаты голосования 10.05.2022

Фото — instagram.com/eurovision

Все телезрители Евровидения-2022 уже знают о результатах голосования. Но для тех, кто пропустил это событие, мы кратко расскажем, как все происходило.

По результатам оценки судей и зрительского голосования от 10.05.2021 в финал Евровидения-2022 проходят:

  1. Литва: Monika Liu – «Sentimentai»
  2. Швейцария: Marius Bear – «Boys Do Cry» 
  3. Украина: Kalush Orchestra – «Stefania»
  4. Нидерланды: S10 – «De Diepte»
  5. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – «Trenulețul»
  6. Португалия: MARO – «Saudade Saudade»
  7. Исландия: Systur – «Með Hækkandi Sól»
  8. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – «Die Together»
  9. Норвегия: Subwoolfer – «Give That Wolf A Banana»
  10. Армения: Rosa Linn – «Snap»

Больше по теме: Евровидение-2022: первая репетиция Kalush Orchestra

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