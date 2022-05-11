Євробачення 2022: перший півфінал – результати голосування 10.05.2022

Євробачення-2022: результати голосування в першому півфіналі
Ось і закінчився перший півфінал Євробачення 2022! Хто пройшов до фіналу пісенного конкурсу з виконавців, які вже виступили? Які результати голосування від 10.05.2022? Детальніше читайте в матеріалі.
Фото – instagram.com/eurovision
Усі телеглядачі Євробачення-2022 уже знають результати голосування. Але для тих, хто пропустив цю подію, ми коротко розповімо, як усе відбувалося.
За результатами оцінювання суддів і глядацького голосування від 10.05.2021 у фінал Євробачення-2022 проходять:
Литва: Monika Liu – “Sentimentai”
Швейцарія: Marius Bear – “Boys Do Cry”
Україна: Kalush Orchestra – “Stefania”
Нідерланди: S10 – “De Diepte”
Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – “Trenulețul”
Португалія: MARO – “Saudade Saudade”
Ісландія: Systur – “Með Hækkandi Sól”
Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – “Die Together”
Норвегія: Subwoolfer – “Give That Wolf A Banana”
Вірменія: Rosa Linn – “Snap”
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