Євробачення 2022: перший півфінал – результати голосування 10.05.2022

Ось і закінчився перший півфінал Євробачення 2022! Хто пройшов до фіналу пісенного конкурсу з виконавців, які вже виступили? Які результати голосування від 10.05.2022? Детальніше читайте в матеріалі.

Фото – instagram.com/eurovision

Усі телеглядачі Євробачення-2022 уже знають результати голосування. Але для тих, хто пропустив цю подію, ми коротко розповімо, як усе відбувалося.

За результатами оцінювання суддів і глядацького голосування від 10.05.2021 у фінал Євробачення-2022 проходять:

Литва: Monika Liu – “Sentimentai”

Швейцарія: Marius Bear – “Boys Do Cry”

Україна: Kalush Orchestra – “Stefania”

Нідерланди: S10 – “De Diepte”

Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – “Trenulețul”

Португалія: MARO – “Saudade Saudade”

Ісландія: Systur – “Með Hækkandi Sól”

Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – “Die Together”

Норвегія: Subwoolfer – “Give That Wolf A Banana”

Вірменія: Rosa Linn – “Snap”

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