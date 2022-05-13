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Евровидение-2022: результаты голосования во втором полуфинале

13.05.2022

12 мая в Италии отгремел второй полуфинал Евровидения-2022. В этом году песенный конкурс принимает город Турин. Там уже выступили 18 участников, 10 из которых попали в финал. Кто именно – узнавайте ниже.

Евровидение 2022: второй полуфинал — результаты голосования 12.05.2022

Евровидение-2022: результаты голосования во втором полуфинале

Из 18 участников второго полуфинала Евровидения-2022 в гранд-финал попали только 10 лучших, которых выбирали профессиональные судьи и зрители:

  1. Бельгия: Джереми Макизе – Miss You
  2. Чехия: We Are Domi – Lights Off
  3. Азербайджан: Надир Рустамли – Fade To Black
  4. Польша: Охман – River
  5. Финляндия: The Rasmus – Jezebel
  6. Эстония: Stefan – Hope
  7. Австралия: Шелдон Райли – Нет Само
  8. Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
  9. Румыния: WRS – Llámame
  10. Сербия: Констракт – In Corpore Sano

Больше по теме: Евровидение-2022: первая репетиция Kalush Orchestra

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