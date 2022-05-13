Евровидение 2022: второй полуфинал — результаты голосования 12.05.2022

Евровидение-2022: результаты голосования во втором полуфинале
13.05.2022
12 мая в Италии отгремел второй полуфинал Евровидения-2022. В этом году песенный конкурс принимает город Турин. Там уже выступили 18 участников, 10 из которых попали в финал. Кто именно – узнавайте ниже.
Евровидение-2022: результаты голосования во втором полуфинале
Из 18 участников второго полуфинала Евровидения-2022 в гранд-финал попали только 10 лучших, которых выбирали профессиональные судьи и зрители:
- Бельгия: Джереми Макизе – Miss You
- Чехия: We Are Domi – Lights Off
- Азербайджан: Надир Рустамли – Fade To Black
- Польша: Охман – River
- Финляндия: The Rasmus – Jezebel
- Эстония: Stefan – Hope
- Австралия: Шелдон Райли – Нет Само
- Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
- Румыния: WRS – Llámame
- Сербия: Констракт – In Corpore Sano
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