Євробачення 2022: другий півфінал – результати голосування 12.05.2022

Євробачення-2022: результати голосування у другому півфіналі
13.05.2022
12 травня в Італії відгримів другий півфінал Євробачення-2022. Цього року пісенний конкурс приймає місто Турин. Там вже виступили 18 учасників, 10 з яких потрапили до фіналу. Хто саме – дізнавайтеся нижче.
Євробачення-2022: результати голосування у другому півфіналі
З 18 учасників другого півфіналу Євробачення-2022 у гранд-фінал потрапили лише 10 найкращих, яких обирали професійні судді та глядачі:
- Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You
- Чехія: We Are Domi – Lights Off
- Азербайджан: Надір Рустамлі – Fade To Black
- Польща: Охман – River
- Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
- Естонія: Stefan – Hope
- Австралія: Шелдон Райлі – Ні Саме
- Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer
- Румунія: WRS – Llámame
- Сербія: Констракта – In Corpore Sano
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