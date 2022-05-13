Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Євробачення-2022: результати голосування у другому півфіналі

13.05.2022

12 травня в Італії відгримів другий півфінал Євробачення-2022. Цього року пісенний конкурс приймає місто Турин. Там вже виступили 18 учасників, 10 з яких потрапили до фіналу. Хто саме – дізнавайтеся нижче.

Євробачення 2022: другий півфінал – результати голосування 12.05.2022

Євробачення-2022: результати голосування у другому півфіналі

З 18 учасників другого півфіналу Євробачення-2022 у гранд-фінал потрапили лише 10 найкращих, яких обирали професійні судді та глядачі:

  1. Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You
  2. Чехія: We Are Domi – Lights Off
  3. Азербайджан: Надір Рустамлі – Fade To Black
  4. Польща: Охман – River
  5. Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
  6. Естонія: Stefan – Hope
  7. Австралія: Шелдон Райлі – Ні Саме
  8. Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer
  9. Румунія: WRS – Llámame
  10. Сербія: Констракта – In Corpore Sano

Більше на тему: Євробачення-2022: перша репетиція Kalush Orchestra

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати