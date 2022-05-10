В 10 мае в Турине, Италия пройдет первый полуфинал Евровидения 2022. На сцене выступят Kalush Orchestra с песней Stefania их все их соперники кроме основателей конкурса. Какие популярные песни Kalush и Kalush Orchestra можно послушать ― читайте в материале.

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Первый полуфинал Евровидения пройдет 10 мая в Турине. Представители Украины Kalush Orchestra будут выступать под номером 6.

Как известно, Kalush Orchestra пришли на Нацотбор на Евровидение с песней Stefania, но у них уже есть два альбома и множество интересных синглов, с которыми стоит ознакомиться, особенно если вы ловите вайб от Stefania.

Чем отличаются Kalush и Kalush Orchestra

Есть группа Kalush, и есть их проект Kalush Orchestra, который представляет Украину на Евровидении 2022. Различие между ними большое ― в составе участников и стиле.

Kalush ― это Олег Псюк (aka Псючий Сын) — основатель и солист, Игорь Диденчук — мультиинструменталист, МС Кылыммен, и бек вокалист Джонни Дывний

В Kalush Orchestra участвуют еще мультиинструменталисты Тимофей Музычук и Виталий Дужик. Kalush – это рэп и хип-хоп, а в Kalush Orchestra прилагаются фольклорные мотивы.

За 3 года Kalush и Kalush Orchestra представили 30 песен, и часть из них ― коллаборации. Вот их самые популярные хиты.

Kalush и Kalush Orchestra ― самые популярные песни

Kalush ― Зорі

Kalush Orchestra Stephania

Kalush feat alyona alyona ― Гори

Kalush feat. Skofka ― Додому

Kalush feat. Skofka ― Давай начистоту

Kalush ― Тіпок

Kalush feat. Христина Соловій ― Таксі

Kalush feat. Skofka ― Файна

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