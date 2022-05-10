10 травня в Турині, Італії пройде перший півфінал Євробачення 2022. На сцені виступатимуть Kalush Orchestra з піснею Stefania, яка вже стала одним із патріотичних символів в Україні під час повномасштабного вторгнення росії. Які популярні пісні Kalush та Kalush Orchestra можна послухати ― читайте у матеріалі.

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Перший півфінал Євробачення пройде 10 травня у Турині. Представники України Kalush Orchestra виступатимуть за номером 6.

Як відомо, Kalush Orchestra прийшли на Нацвідбір Євробачення 2022 з піснею Stefania. Крім цього, вони вже мають два альбоми і безліч цікавих синглів, з якими варто ознайомитися, особливо якщо ви ловите вайб від Stefania.

Чим відрізняються Kalush та Kalush Orchestra

Є гурт Kalush, і є їхній проєкт Kalush Orchestra, який представляє Україну на Євробаченні 2022. Різниця між ними велика ― у складі учасників та стилі.

Kalush ― це Олег Псюк (aka Псючий Син) — засновник та соліст, Ігор Діденчук — мультиінструменталіст, МС Килиммен та бек вокаліст Джонні Дивний.

У Kalush Orchestra беруть участь ще мультиінструменталісти Тимофій Музичук та Віталій Дужик. Kalush ― це реп та хіп-хоп, а в Kalush Orchestra додаються фольклорні мотиви.

За 3 роки Kalush та Kalush Orchestra представили 30 пісень, і частина з них ― колаборації. Ось їхні найпопулярніші хіти.

Kalush та Kalush Orchestra ― найпопулярніші пісні

Kalush ― Зорі



Kalush Orchestra Stephania

Kalush feat alyona alyona ― Гори

Kalush feat. Skofka ― Додому

Kalush feat. Skofka ― Давай начистоту

Kalush ― Тіпок

Kalush feat. Христина Соловій ― Таксі



Kalush feat. Skofka ― Файна

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