Євробачення 2022: Kalush и Kalush Orchestra ― найкращі пісні
10 травня в Турині, Італії пройде перший півфінал Євробачення 2022. На сцені виступатимуть Kalush Orchestra з піснею Stefania, яка вже стала одним із патріотичних символів в Україні під час повномасштабного вторгнення росії. Які популярні пісні Kalush та Kalush Orchestra можна послухати ― читайте у матеріалі.
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Перший півфінал Євробачення пройде 10 травня у Турині. Представники України Kalush Orchestra виступатимуть за номером 6.
Як відомо, Kalush Orchestra прийшли на Нацвідбір Євробачення 2022 з піснею Stefania. Крім цього, вони вже мають два альбоми і безліч цікавих синглів, з якими варто ознайомитися, особливо якщо ви ловите вайб від Stefania.
Чим відрізняються Kalush та Kalush Orchestra
Є гурт Kalush, і є їхній проєкт Kalush Orchestra, який представляє Україну на Євробаченні 2022. Різниця між ними велика ― у складі учасників та стилі.
Kalush ― це Олег Псюк (aka Псючий Син) — засновник та соліст, Ігор Діденчук — мультиінструменталіст, МС Килиммен та бек вокаліст Джонні Дивний.
У Kalush Orchestra беруть участь ще мультиінструменталісти Тимофій Музичук та Віталій Дужик. Kalush ― це реп та хіп-хоп, а в Kalush Orchestra додаються фольклорні мотиви.
За 3 роки Kalush та Kalush Orchestra представили 30 пісень, і частина з них ― колаборації. Ось їхні найпопулярніші хіти.
Kalush та Kalush Orchestra ― найпопулярніші пісні
Kalush ― Зорі
Kalush Orchestra Stephania
Kalush feat alyona alyona ― Гори
Kalush feat. Skofka ― Додому
Kalush feat. Skofka ― Давай начистоту
Kalush ― Тіпок
Kalush feat. Христина Соловій ― Таксі
Kalush feat. Skofka ― Файна
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