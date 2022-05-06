Де дивитись Євробачення 2022
У травні в Турині, Італія пройде Євробачення. На сцені будуть виступати учасники двох півфіналів та фіналу. Гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania виступає у першому півфіналі. Де і коли дивитися Євробачення 2022 онлайн ― читайте в матеріалі.
Перший півфінал Євробачення пройде 10 травня в Турині. Україна виступатиме під номером 6.
Порядок виступів у першому півфіналі:
- Албанія: Ronela Hajati — Sekret;
- Латвія: Citi Zēni — Eat Your Salad;
- Литва: Monika Liu — Sentimentai;
- Швейцарія: Marius Bear — Boys Do Cry;
- Словенія: LPS — Disko;
- Україна: Kalush Orchestra — Stefania;
- Болгарія: Intelligent Music Project — Intention;
- Нідерланди: S10 — De Diepte;
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul;
- Португалія: MARO — Saudade Saudade;
- Хорватія: Mia Dimšić – Guilty Pleasure;
- Данія: REDDI — The Show;
- Австрія: LUM! X feat. Pia Maria — Halo;
- Ісландія: Systur — Með Hækkandi Sól;
- Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together;
- Норвегія: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana;
- Вірменія: Rosa Linn — Snap.
Поки що невідомо, під яким номером буде виступати Україна у фіналі, про це дізнаємось після другого півфіналу 12 травня.
Фінал Євробачення 2022 пройде 14 травня на сцені в Турині. Усі три дні виступи будуть транслюватися онлайн.
Де подивитися Євробачення 2022 онлайн в Україні
Офіційно підтверджено, що Євробачення 2022 можна подитивитися на телеканалі «UA: Культура», а також на діджитал-платформах Суспільне: Facebook Суспільне Мовлення, Facebook Суспільне Євробачення та YouTube о 22:00 10, 12 та 14 травня. Також зараз ведуться переговори, щоби гранд-фінал Євробачення показали під час телемарафону.
Якщо буде підтвердження, то 14 травня фінал Євробачення 2022 дивитися онлайн можна буде на каналах «ICTV», «1+1», «Рада», «Україна 24» під час телемарафону о 22:00.