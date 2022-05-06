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Де дивитись Євробачення 2022

06.05.2022

У травні в Турині, Італія пройде Євробачення. На сцені будуть виступати учасники двох півфіналів та фіналу. Гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania виступає у першому півфіналі. Де і коли дивитися Євробачення 2022 онлайн ― читайте в матеріалі.

Євробачення 2022

instagram.com/kalush.official/

Перший півфінал Євробачення пройде 10 травня в Турині. Україна виступатиме під номером 6.

Порядок виступів у першому півфіналі:

  1. Албанія: Ronela Hajati — Sekret;
  2. Латвія: Citi Zēni — Eat Your Salad;
  3. Литва: Monika Liu — Sentimentai;
  4. Швейцарія: Marius Bear — Boys Do Cry;
  5. Словенія: LPS — Disko;
  6. Україна: Kalush Orchestra — Stefania;
  7. Болгарія: Intelligent Music Project — Intention;
  8. Нідерланди: S10 — De Diepte;
  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul;
  10. Португалія: MARO — Saudade Saudade;
  11. Хорватія: Mia Dimšić – Guilty Pleasure;
  12. Данія: REDDI — The Show;
  13. Австрія: LUM! X feat. Pia Maria — Halo;
  14. Ісландія: Systur — Með Hækkandi Sól;
  15. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together;
  16. Норвегія: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana;
  17. Вірменія: Rosa Linn — Snap.

Поки що невідомо, під яким номером буде виступати Україна у фіналі, про це дізнаємось після другого півфіналу 12 травня. 

Фінал Євробачення 2022 пройде 14 травня на сцені в Турині. Усі три дні виступи будуть транслюватися онлайн.

Де подивитися Євробачення 2022 онлайн в Україні

Офіційно підтверджено, що Євробачення 2022 можна подитивитися на телеканалі «UA: Культура», а також на діджитал-платформах Суспільне: Facebook Суспільне Мовлення, Facebook Суспільне Євробачення та YouTube о 22:00 10, 12 та 14 травня. Також зараз ведуться переговори, щоби гранд-фінал Євробачення показали під час телемарафону.

Якщо буде підтвердження, то 14 травня фінал Євробачення 2022 дивитися онлайн можна буде на каналах «ICTV», «1+1», «Рада», «Україна 24» під час телемарафону о 22:00.

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