У травні в Турині, Італія пройде Євробачення. На сцені будуть виступати учасники двох півфіналів та фіналу. Гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania виступає у першому півфіналі. Де і коли дивитися Євробачення 2022 онлайн ― читайте в матеріалі.

Перший півфінал Євробачення пройде 10 травня в Турині. Україна виступатиме під номером 6.

Поки що невідомо, під яким номером буде виступати Україна у фіналі, про це дізнаємось після другого півфіналу 12 травня.

Фінал Євробачення 2022 пройде 14 травня на сцені в Турині. Усі три дні виступи будуть транслюватися онлайн.

Де подивитися Євробачення 2022 онлайн в Україні

Офіційно підтверджено, що Євробачення 2022 можна подитивитися на телеканалі «UA: Культура», а також на діджитал-платформах Суспільне: Facebook Суспільне Мовлення, Facebook Суспільне Євробачення та YouTube о 22:00 10, 12 та 14 травня. Також зараз ведуться переговори, щоби гранд-фінал Євробачення показали під час телемарафону.

Якщо буде підтвердження, то 14 травня фінал Євробачення 2022 дивитися онлайн можна буде на каналах «ICTV», «1+1», «Рада», «Україна 24» під час телемарафону о 22:00.

