В мае в Турине, Италия пройдет Евровидение. На сцене выступят участники двух полуфиналов и финала. Группа Kalush Orchestra с песней Stefania выступает в первом полуфинале. Где и когда смотреть Евровидение 2022 онлайн ― читайте в материале.

Первый полуфинал Евровидения пройдет 10 мая в Турине. Украина будет выступать под номером 6.

Порядок выступлений в первом полуфинале:

Албания: Ronela Hajati ― Sekret; Латвия: Citi Zēni ― Eat Your Salad; Литва: Monika Liu ― Sentimentai; Швейцария: Marius Bear ― Boys Do Cry; Словения: LPS ― Disko; Украина: Kalush Orchestra ― Stefania; Болгария: Intelligent Music Project ― Intention; Нидерланды: S10 ― De Diepte; Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov ― Trenulețul; Португалия: MARO ― Saudade Saudade; Хорватия: Mia Dimšić ― Guilty Pleasure; Дания: REDDI ― The Show; Австрия: LUM! X feat. Pia Maria ― Halo; Исландия: Systur — Með Hækkandi Sól; Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord ― Die Together; Норвегия: Subwoolfer ― Give That Wolf A Banana; Армения: Rosa Linn ― Snap.

Пока неизвестно, под каким номером будет выступать Украина в финале, это мы узнаем после второго полуфинала 12 мая.

Финал Евровидения 2022 года пройдет 14 мая на сцене в Турине. Все три дня выступления будут транслироваться онлайн.

Где посмотреть Евровидение 2022 онлайн в Украине:

Сейчас ведутся переговоры, чтобы гранд-финал Евровидения показали во время телемарафона. Если будет подтверждение, то 14 мая финал Евровидения 2022 года смотреть онлайн можно будет на каналах «ICTV», «1+1», «Рада», «Украина 24» во время телемарафона в 22:00.

Скоро Украина выступит на Евровидении-2022, поэтому, держим кулаки, поддерживаем, болеем и верим в то ,что нас снова услышит весь мир во время выступления Kalush Orchestra.

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