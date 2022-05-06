Где смотреть Евровидение 2022
В мае в Турине, Италия пройдет Евровидение. На сцене выступят участники двух полуфиналов и финала. Группа Kalush Orchestra с песней Stefania выступает в первом полуфинале. Где и когда смотреть Евровидение 2022 онлайн ― читайте в материале.
Первый полуфинал Евровидения пройдет 10 мая в Турине. Украина будет выступать под номером 6.
Порядок выступлений в первом полуфинале:
- Албания: Ronela Hajati ― Sekret;
- Латвия: Citi Zēni ― Eat Your Salad;
- Литва: Monika Liu ― Sentimentai;
- Швейцария: Marius Bear ― Boys Do Cry;
- Словения: LPS ― Disko;
- Украина: Kalush Orchestra ― Stefania;
- Болгария: Intelligent Music Project ― Intention;
- Нидерланды: S10 ― De Diepte;
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov ― Trenulețul;
- Португалия: MARO ― Saudade Saudade;
- Хорватия: Mia Dimšić ― Guilty Pleasure;
- Дания: REDDI ― The Show;
- Австрия: LUM! X feat. Pia Maria ― Halo;
- Исландия: Systur — Með Hækkandi Sól;
- Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord ― Die Together;
- Норвегия: Subwoolfer ― Give That Wolf A Banana;
- Армения: Rosa Linn ― Snap.
Пока неизвестно, под каким номером будет выступать Украина в финале, это мы узнаем после второго полуфинала 12 мая.
Финал Евровидения 2022 года пройдет 14 мая на сцене в Турине. Все три дня выступления будут транслироваться онлайн.
Где посмотреть Евровидение 2022 онлайн в Украине:
Сейчас ведутся переговоры, чтобы гранд-финал Евровидения показали во время телемарафона. Если будет подтверждение, то 14 мая финал Евровидения 2022 года смотреть онлайн можно будет на каналах «ICTV», «1+1», «Рада», «Украина 24» во время телемарафона в 22:00.
Скоро Украина выступит на Евровидении-2022, поэтому, держим кулаки, поддерживаем, болеем и верим в то ,что нас снова услышит весь мир во время выступления Kalush Orchestra.