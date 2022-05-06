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Где смотреть Евровидение 2022

06.05.2022

В мае в Турине, Италия пройдет Евровидение. На сцене выступят участники двух полуфиналов и финала. Группа Kalush Orchestra с песней Stefania выступает в первом полуфинале. Где и когда смотреть Евровидение 2022 онлайн ― читайте в материале.

Євробачення 2022

instagram.com/kalush.official/

Первый полуфинал Евровидения пройдет 10 мая в Турине. Украина будет выступать под номером 6.

Порядок выступлений в первом полуфинале:

  1. Албания: Ronela Hajati ― Sekret;
  2. Латвия: Citi Zēni ― Eat Your Salad;
  3. Литва: Monika Liu ― Sentimentai;
  4. Швейцария: Marius Bear ― Boys Do Cry;
  5. Словения: LPS ― Disko;
  6. Украина: Kalush Orchestra ― Stefania;
  7. Болгария: Intelligent Music Project ― Intention;
  8. Нидерланды: S10 ― De Diepte;
  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov ― Trenulețul;
  10. Португалия: MARO ― Saudade Saudade;
  11. Хорватия: Mia Dimšić ― Guilty Pleasure;
  12. Дания: REDDI ― The Show;
  13. Австрия: LUM! X feat. Pia Maria ― Halo;
  14. Исландия: Systur — Með Hækkandi Sól;
  15. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord ― Die Together;
  16. Норвегия: Subwoolfer ― Give That Wolf A Banana;
  17. Армения: Rosa Linn ― Snap.

Пока неизвестно, под каким номером будет выступать Украина в финале, это мы узнаем после второго полуфинала 12 мая.

Финал Евровидения 2022 года пройдет 14 мая на сцене в Турине. Все три дня выступления будут транслироваться онлайн.

Где посмотреть Евровидение 2022 онлайн в Украине:

Сейчас ведутся переговоры, чтобы гранд-финал Евровидения показали во время телемарафона. Если будет подтверждение, то 14 мая финал Евровидения 2022 года смотреть онлайн можно будет на каналах «ICTV», «1+1», «Рада», «Украина 24» во время телемарафона в 22:00.

Скоро Украина выступит на Евровидении-2022, поэтому, держим кулаки, поддерживаем, болеем и верим в то ,что нас снова услышит весь мир во время выступления Kalush Orchestra.

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