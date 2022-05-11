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Фінал Євробачення 2022: хто виступить у фіналі

11.05.2022

У вівторок завершився перший півфінал Євробачення-2022. Як виступили учасники? І хто пройшов у фінал Євробачення 2022 року?

Kalush & Kalush Orchestra

instagram.com/eurovision/

Sam Ryder (Велика Британія)

 Alvan & Ahez (Франція)

Eskimo Callboy (Німеччина)

SloMo (Іспанія)

Mahmood (Італія)

Литва: Monika Liu – “Sentimentai”
Швейцарія: Marius Bear – “Boys Do Cry”
Україна: Kalush Orchestra – “Stefania”
Нідерланди: S10 – “De Diepte”
Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – “Trenulețul”
Португалія: MARO – “Saudade Saudade”
Ісландія: Systur – “Með Hækkandi Sól”
Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – “Die Together”
Норвегія: Subwoolfer – “Give That Wolf A Banana”
Вірменія: Rosa Linn – “Snap”

Більше на тему: Євробачення-2022: перша репетиція Kalush Orchestra

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