СТБ: Мы сделали из Нацотбора главное музыкальное событие в стране и отдаем его на высокой ноте

Телеканал СТБ и Общественный вещатель завершают сотрудничество по выбору представителя Украины на конкурс Евровидение. СТБ благодарит за партнерство и желает Общественному сохранить высокий уровень доверия к Национальному отбору, качества и результатов предыдущего периода. В дальнейшем Общественный вещатель принял решение проводить Национальный отбор на Евровидение самостоятельно.

«Национальный отбор на Евровидение был важным проектом для телеканала СТБ и группы StarLightMedia. Сделать из Нацотбора главное музыкальное событие — такую цель мы ставили перед собой шесть лет назад, начиная партнерство с Общественным вещателем, и четко ее придерживались. Это был наш вклад в поднятие имиджа страны на международной арене, поддержку национальных талантов и развитие украинской музыкальной индустрии, поэтому для нас было сверхважно участвовать на каждом этапе подготовки и выступления страны на Евровидении. Мы достигли много громких успехов и задали Нацотбору высокую планку. Сегодня мы завершаем наше участие в выборе представителя Украины на песенный конкурс. Мы благодарны команде, всем зрителям, СМИ, артистам и партнерам за то, что вместе смогли сделать Национальный отбор на Евровидение главной звездой украинского телевидения», — прокомментировала управляющий директор СТБ Людмила Семчук.

Как известно, телеканалы СТБ и UΛ: Перший подписали трехлетний меморандум о совместном проведении Национального отбора в 2015 году. Главная задача, которую ставили перед собой этим партнерством — сделать выбор представителя от Украины качественно иным: масштабным, публичным, с понятной системой голосования, равными условиями для всех участников конкурса и по-европейски зрелищным. У Общественного вещателя был запрос привлечь к отбору уникальный опыт СТБ как создателя самых выдающихся талант-шоу, которые становятся неотъемлемой частью жизни украинцев. Телеканал СТБ, в свою очередь, был заинтересован сделать из отбора на Евровидение национальное событие. СТБ взял на себя обязательства по проведению всеукраинских кастингов и прямых эфиров. А также по собственной инициативе принял решение оказывать победителю Нацотбора помощь в подготовке к большому Евровидению и создание конкурсного номера «под ключ».

«Для нас было крайне важно дать шанс побороться за право представить Украину на международной площадке всем артистам, независимо от степени их популярности и наличия или отсутствия мощной продюсерской команды за спиной. Исполнитель на сцене Нацотбора должен за 3 минуты максимально раскрыться перед зрителем, а для этого ему надо думать только о песне, а не о деньгах, которые придется искать в случае победы. И, как показал успех этого года, это единственно верный подход к отбору представителя своей страны — Евровидение закончилось три месяца назад, а этническая песня Go_A на украинском языке продолжает ШУМеть на всю Европу и возглавлять музыкальные чарты. За шесть лет мы открыли много новой украинской музыки, зажгли новые имена, показали новые музыкальные стили. Мы отдаем Нацотбор на высокой ноте и желаем ему сохранить эту планку. Спасибо команде, Сергею Притуле, Руслану Квинте, Косте Меладзе и всем членам жюри за то, что жили этим проектом вместе с СТБ», — комментирует руководитель Национального отбора Наталья Франчук.

Кардинально иной, прозрачный и честный подход к выбору песни на Евровидение сразу открыл возможности для молодых талантливых украинских исполнителей, которые ранее считали себя «неформатом» для такого конкурса. Меморандум про партнерство СТБ и Общественного вещателя был продлен еще на три года.

Более 1000 заявок получала команда проекта ежегодно. В пяти сезонах (2016–2020) за право представлять Украину боролись 92 украинских артиста, и половина из них — новые имена, о которых широкая аудитория узнала благодаря прямым эфирам Нацотбора.

Из локального отбора проект трансформировался в самое масштабное музыкальное событие в стране, и все шесть лет получал высокую оценку музыкальных экспертов, украинских журналистов и европейских СМИ, следящих за национальными отборами разных стран. На финале Нацотбора-2020 присутствовало рекордное количество представителей прессы и официальных фан-клубов Евровидения ― более 200 человек. Среди них — официальный менеджер YouTube-канала Евровидения Стейн Смулдерс.

СТБ вместе с лучшими специалистами готовил представителям Украины на Евровидение масштабные выступления, которые выделяли нас среди других участников песенного конкурса. Так, номер Go_A для Евровидения-2021 получил две престижные награды Vision Music Awards от независимого обозревателя Евровидения Wiwibloggs — «Лучшая сценическая постановка» и «Лучшее использование реквизита».

Победа Украины с постановкой «1944» в 2016-ом и «ШУМ» на всю Европу в 2021-ом. Мы занимали разные места на Евровидении, однако на сегодняшний день Украина осталась единственной страной-участницей, которая всегда выходила в финал песенного конкурса. Во многом это заслуга качественного и честного отбора нашего представителя.

Участие телеканала СТБ в производстве Нацотбора увеличило аудиторию проекта более чем в 2 раза (около 22 млн зрителей). Весь этот период Национальный отбор на Евровидение был в топе любимых проектов украинцев и лучших программ дня.

Национальный отбор на Евровидение производства СТБ несколько раз был отмечен профессиональными премиями «Телетриумф» и Ukrainian design: The very Best Of.

Производством Национального отбора занималась творческая студия StarLightProduction.

Креативный продюсер — Наталья Франчук

Руководитель проекта — Анатолий Максимов

Продюсер — Юлия Прохорова

Музыкальные продюсеры — Руслан Квинта (2018–2021), Константин Меладзе (2016–2017)

Члены жюри Нацотбора — Андрей Данилко, Руслана, Константин Меладзе, Джамала, Евгений Филатов, Тина Кароль, Виталий Дроздов

Ведущие прямых эфиров — Сергей Притула (2017–2021), Дмитрий Танкович и Александр Педан (2016)

Комментатор Евровидения в эфире СТБ — Сергей Притула

Победители Национального отбора — Джамала (2016), O.Torvald (2017), Melovin (2018), Maruv (2019), Go_A (2020)

Режиссеры-постановщики конкурсных номеров на Евровидение — Константин Томильченко, Александр Братковский

Стиль — Дмитрий Курята

Руководитель отдела по работе со звёздами — Андрей Фурман

Ведущий бекстейджа в диджитал — Владимир Бирюков (2020–2021).

