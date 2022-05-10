История первого конкурса Евровидение (ВИДЕО)

Первое Евровидение состоялось 63 года назад в швейцарском городе Лугано. Тогда, в 1956 году, всего лишь семь стран приняли участие в международном конкурсе – Бельгия, Нидерланды, Италия, Люксембург, Франция, ФРГ, Швейцария. Победу одержала представительница страны-хозяйки – швейцарка Лиз Ассиа с песней на французском языке «Refrain». Подробнее о первом Евровидении читайте в материале.

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Конкурс, который длился 1 час и 40 минут, вел Лоэнгрин Филипелло. Отметим, что первое Евровидение было не теле-, а радиопередачей. В студии находилось всего несколько камер, ведь не у всех европейцев в то время был дома телевизор.

Интересно, что конкурс Евровидение появился в результате преобразования итальянского фестиваля «Сан-Ремо». Марсель Бесон, который очень любил этот проект, видел в конкурсе возможность объединения наций в непростое послевоенное время. И по сей день в Италии существует фестиваль «Сан-Ремо», победитель которого и едет представлять Италию на самом Евровидении.

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Хотя конкурс 1956 года записали для телевизионного вещания в некоторых европейских странах, на сегодняшний день не осталось ни одной копии, кроме повторного выступления Лиз Ассии в конце. Это уникальное видео вы можете посмотреть прямо сейчас.

Lys Assia – «Refrain»

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