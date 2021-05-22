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Евровидение-2021: участница от Азербайджана Efendi с песней «Mata Hari»

22.05.2021

На Евровидении-2021 Азербайджан представит Самира Эфенди с песней «Mata Hari». Подробности – далее в материале! 

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Общественный вещатель Ictimai сообщил, что певица Самира Эфенди будет представлять Азербайджан на Евровидении-2021. Телекомпания выбрала певицу в рамках внутреннего конкурса.

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5 кандидатов боролись за то, чтобы представлять Азербайджан: Эфенди, Ламан Дадашева, Эльвин Новрузов, Джабраил Расулов и Риад Абдулов. В итоге Самира Эфенди была выбрана на основе голосов международной группы музыкальных экспертов, в том числе музыкальных продюсеров, авторов и композиторов, журналистов и представителей телевизионной индустрии. 

Самира определенно посвятила себя Евровидению, ведь это была ее пятая попытка представлять Азербайджан.

О Самире Эфенди

28-летняя Самира участвовала в популярных музыкальных программах, одна из них –  «Голос Азербайджана» (3 место). В 2017 году она также приняла участие в международном конкурсе певцов «Звезда Шелкового пути», который транслировался в Казахстане (3-е место). А в 2019 году она успешно представляла Азербайджан на «Голосе Нур-Султана», снова в Казахстане.

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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