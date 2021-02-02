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Жюри выбрало песню, с которой Gо-A отправится на Евровидение 2021

02.02.2021

Группа Gо-A, которая является победителем Национального отбора в 2020 году и поедет от Украины на Евровидение-2021 в Нидерланды, предоставила на суд жюри три композиции. Украинские звезды и авторитетные эксперты в музыкальной индустрии уже выбрали песню группы Go_A на конкурс Евровидение-2021.  

Жюри в составе пяти человек выбрало песню, с которой победитель Национального отбора в 2020 году, группа Gо-A, будет представлять Украину на Евровидении-2021. Об этом сообщили 1 февраля на официальной странице Суспільного в Instagram. 

Группа представила три песни, но какой будет конкурсная композиция, услышим в марте, – говорится в публикации.

Состав жюри:

  • Джамала ― певица, победительница Евровидения-2016;
  • Евгений Филатов ― солист группы The Maneken, продюсер;
  • Руслан Квинта ― музыкальный продюсер, композитор;
  • Ярослав Лодыгин ― член правления Общественного вещания, ответственный за платформу телевидения;
  • Дмитрий Хоркин ― член правления Общественного вещания, ответственный за платформу радио.

Напомним, группа Go_A стала победителем на Национальном отборе прошлого года. Из-за отмены песенного конкурса в 2020 году в связи с пандемией коронавируса она будет представлять Украину на Евровидении-2021 с новой песней.

В этом году 65-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал ― 22 мая.

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