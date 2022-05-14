За 66 лет существования конкурс Евровидение завоевал популярность во всем мире. Вы можете не знать, кто победил на президентских выборах в соседней стране, но имя победителя Евровидения обсуждают все и не один день. Какие страны чаще всего становились хозяевами конкурса и как зарождалось одно из старейших телевизионных шоу – читайте в материале.

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Первый конкурс Евровидение состоялся в 1956 году в Швейцарии. В нем принимали участие всего лишь семь стран – Швейцария, Бельгия, Франция, ФРГ, Италия, Люксембург и Нидерланды. Швейцарская певица приготовила для жюри сразу две песни, чтобы уж наверняка, и не прогадала. Лиз Ассиа стала первой победительницей Евровидения с композицией «Refrain».

В следующем году к конкурсу присоединились Австрия, Дания и Британия. В 1958 году – Швеция, в 1961 году – Финляндия, Испания и Югославия, в 1964 году – Португалия, а в 1965 году на сцене конкурса дебютировала Ирландия. В том же году Евровидение впервые транслировали в СССР. Телеаудитория превысила 150 млн человек.

Очевидно, что у некоторых стран на счету больше побед хотя бы потому, что они раньше присоединились к конкурсу. Например, Украина впервые принимала участие лишь в 2003 году. За предыдущие 47 лет истории Евровидения многие страны уже успели показать себя и не раз завоевать главный приз.

Какие страны и сколько раз выигрывали Евровидение:

7 раз — Ирландия

6 раз — Швеция

5 раз — Франция, Люксембург, Великобритания, Нидерланды

4 раза — Израиль

3 раза — Дания, Норвегия, Италия

2 раза — Швейцария, Украина, Испания, Австрия, Германия

1 раз — Монако, Бельгия, Югославия, Эстония, Латвия, Турция, Финляндия, Португалия, Россия, Азербайджан, Сербия

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