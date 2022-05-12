Евровидение-2022: лучшие выступления Испании на конкурсе

Испания принимает участие в международном конкурсе песни Евровидение с 1961 года. Лучшим результатом страны является 1 место, занятое в 1968 году. Но неужели только это выступление Испании удивило европейских зрителей? Узнайте прямо сейчас!

Soraya Arnelas – «La noche es para mí» (2009, 24 место)

Сорайя Арнелас Рубиалес — испанская певица, участница конкурса песни Евровидение-2009. Поскольку Испания входит в «Большую Четвёрку», Сорайя сразу прошла в финал, но заняла в нем только предпоследнее (24-е) место, набрав 23 балла.

В мае 2009 года Сорайя присоединилась к социальной акции Светланы Лободы — социальной инициативе «Скажи “Нет!” насилию в семье». В рамках проекта испанская певица предстала в образе избитой женщины.

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Daniel Diges – «Algo pequeñito» (2010, 15 место)



Даниэль Дихес Гарсиа — испанский актер и певец, родившийся в Мадриде 17 января 1981 года. Он представлял Испанию на конкурсе Евровидение-2010, проходившем в Осло, с песней «Algo pequeñito».

В финале Даниэль выступал под номером 2. Во время исполнения песни на сцену вырвался один из зрителей и принял непосредственное участие в выступлении, испортив этим номер. Этим зрителем оказался Jimmy Jump (Жауме Маркет Кот), который уже не раз был замечен в разных беспорядках такого плана. Делегация Испании не отрицает тот факт, что этот конфуз спланирован непосредственно соперниками Даниэля по конкурсу.

Однако так это или нет, все ещё остается тайной. И хотя сам незнакомец утверждает, что политической подоплеки в его действиях не было, его поступок расценивается как хулиганство. Как сообщают организаторы Евровидения, «фанат смог проникнуть сквозь охрану, зайти на сцену и помешать выступлению в течение нескольких секунд».

Даниэль был сильно расстроен выходкой незнакомца и попросил организаторов конкурса позволить выступить ему ещё раз. Ему разрешили. После того, как все все конкурсанты выступили, Даниэль снова вышел на сцену и исполнил свой номер. В итоге он занял 15-е место.

Pastora Soler – «Quédate Conmigo» (2012, 10 место)



Пилар Санчес Луке, более известная как Пастора Солер, родилась 27 сентября 1978 года. Она — испанская певица, представительница Испании на конкурсе песни Евровидение-2012.

С детства Пилар выступала на музыкальных фестивалях, исполняя музыку в стиле поп и фламенко. Первый альбом выпустила в 14 лет. Часто выступала с собственными версиями произведений испанских композиторов Рафаэля де Леона и Мануэля Кироги; а также сотрудничала с известными музыкантами, такими как Карлос Жан, Армандо Мансанеро и др.

21 декабря 2011 года Пастора Солер была избрана представительницей своей страны на ежегодном песенном конкурсе Евровидение-2012. Конкурсная песня «Quédate Conmigo» была исполнена в финале, который состоялся 26 мая. Пастора заняла 10-е место, получив 97 баллов.

Ruth Lorenzo – «Dancing in the Rain» (2014, 10 место)



Рут Лоренсо Паскуаль, более известная как Рут Лоренсо, — испанская певица, участница 5-го сезона шоу The X-Factor в 2008 году.

В феврале 2014 года TVE выбрал Рут в качестве одного из пяти кандидатов в представители Испании на Евровидении-2014. Она выиграла финал национального отбора и отправилась на конкурс. В финале Рут с песней «Dancing in the Rain» заняла 10-е место.

Дебютный альбом Рут был выпущен 27 октября 2014 года. Он содержит 13 новых песен и «Dancing in the Rain» с Евровидения. Заглавным синглом стала песня «Gigantes», выпущенная 7 октября (клип появился 22 октября).

Blas Cantó – «Voy A Quedarme » (2021, 24 место)

Блас Канто Морено был в центре внимания с юных лет и даже выиграл в пятом сезоне масштабного талант-шоу в Испании «Tu Cara Me Suena» («Your Face Sounds Familiar»). Певец несколько раз пытался покорить международный песенный конкурс. В 2011 году в составе группы AURYN заветный билет на Евровидение ему получить не удалось. После того, как коллектив в 2016 году распался, Блас продолжил свою певческую карьеру.

Уже в 2017 году поп-певец выпустил свой первый сольный сингл «In Your Bed», а в 2020 году – первый сольный альбом «Complicado», который занял первое место в чартах испанских альбомов. Конкурсная песня, с которой Блас Канто представит Испанию на Евровидении-2021, называется «Voy a quedarme».

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