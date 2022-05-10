Топ-11 скандалов Евровидения

За 65-летнюю историю Евровидения песенный конкурс пережил немало скандалов и конфликтов. Прямо сейчас вы можете насладиться подборкой самых ярких и громких из них. Подробнее о самых интересных конфликтах международного конкурса – в материале.

Бородатая женщина

В 2014 году фурор на конкурсе Евровидение произвела бородатая певица Кончита Вурст (образ артиста Томаса Нойвирта). В некоторых странах призывали бойкотировать Евровидение из-за выступления участника с женским бюстом и щетиной.

Прошлое Македонии

В 2011 году из-за Евровидения случился дипломатический скандал. На сайте конкурса страна-участница Бывшая Югославская Республика Македония была названа просто Македонией. Это оскорбило многих граждан страны. После исправления информации на сайте конфликт утих сам собой.

We don’t wonna put in

Так называлась песня, которую грузинская группа «Стефане и 3G» выбрала для участия в Евровидении-2009. Европейский вещательный союз потребовал изменить политически окрашенную строчку в песне либо вообще выбрать другую композицию, однако Грузия стояла на своем и в итоге отказалась принимать участие в конкурсе.

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Russia Goodbye

Еще один подобный скандал случился в 2007 году, когда российская аудитория услышала в песне украинской представительницы на Евровидении Верки Сердючки фразу Russia Goodbye вместо Lasha Tumbai, которую на самом деле пел Андрей Данилко. После конкурса он стал персоной нон грата в России.

Или мы, или Израиль

В 2005 году Ливан хотел заменить выступление участника из Израиля рекламой на местном TV. Однако организаторы выступили против такой цензуры, после чего Ливан по политическим мотивам вынужден был отказаться от своего дебютного участия в Евровидении.

Оранжевая лихорадка

После Оранжевой революции Украина отправила на Евровидение группу «Гринджолы» с протестной песней «Разом нас багато». Европейский вещательный союз потребовал изменить слова песни, чтобы сделать ее менее политизированной.

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Под фонограмму

В 1999 году Евровидение лишило Хорватию 33% набранных очков за запрещенное использование фонограммы с использованием мужского бэк-вокала. Все участники конкурса должны петь живьем.

Израиль и Турция

В 1975 году Евровидение принимал Иерусалим, поэтому Турция под давлением арабских стран вынуждена была отказаться от участия в конкурсе – выступление мусульманской страны на сцене в Израиле было слишком рискованным.

Сигнал революции

В 1974 году трансляция в эфире португальского радио песни «E depois do adeus» из конкурсной программы Евровидения стала тайным сигналом для начала Революции гвоздик – военного переворота, приведшего к свержению диктатуры в стране.

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Акция протеста

В 1964 году во время финала Евровидения в Копенгагене на сцену выскочил человек с плакатом «Бойкот Франко и Салазару!» – так он выразил свой протест против участия в конкурсе Испании и Португалии.

Исландия и палестинский флаг

В финале Евровидения-2019 в Тель-Авиве участники исландской группы Hatari во время объявления полученных ей баллов держали перед камерами три палестинских флага, что вызвало негодование среди зрителей.

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