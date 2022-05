Топ-11 скандалів Євробачення

За 65-річну історію Євробачення пісенний конкурс пережив чимало скандалів і конфліктів. Прямо зараз ви можете насолодитися добіркою найяскравіших і найгучніших з них. Детальніше про найцікавіші конфлікти міжнародного конкурсу – в матеріалі.

У 2014 році фурор на конкурсі Євробачення був через бородату співачку Кончіту Вурст (образ артиста Томаса Нойвірт). У деяких країнах закликали бойкотувати Євробачення через виступ учасника з жіночим бюстом і щетиною.

У 2011 році через Євробачення трапився дипломатичний скандал. На сайті конкурсу країна-учасниця Колишня Югославська Республіка Македонія була названа просто Македонією. Це образило багатьох громадян цієї країни. Після виправлення інформації на сайті скандал вщух сам собою.

Таку назву мала пісня, яку грузинський гурт «Стефані і 3G» вибрав для участі в Євробаченні-2009. Європейський мовний союз зажадав, щоб політично забарвлена пісня була змінена. Проте Грузія вперлася і в рузультаті взагалі відмовилася брати участь в конкурсі.

Ще один подібний скандал трапився в 2007 році, коли російська аудиторія почула в пісні української представниці на Євробаченні Вєрки Сердючки фразу «Russia Goodbye» замість «Lasha Tumbai», яку насправді співав Андрій Данилко. Після конкурсу він став персоною нон грата в Росії.

У 2005 році Ліван хотів замінити виступ учасника з Ізраїлю рекламою на місцевому TV. Однак організатори виступили проти такої цензури, після чого Ліван з політичних мотивів був змушений відмовитися від своєї дебютної участі в Євробаченні.

Після Помаранчевої революції Україна відправила на Євробачення гурт «Гринджоли» з протестною піснею «Разом нас багато». Європейський мовний союз зажадав змінити слова пісні, щоб зробити її менш політизованою.

У 1999 році Євробачення позбавило Хорватію 33% набраних очок за заборонене використання фонограми з використанням чоловічого бек-вокалу. Всі учасники конкурсу повинні співати наживо.

У 1975 році в конкурсі брав участь Єрусалим, тому Туреччина під тиском арабських країн змушена була відмовитися від участі в конкурсі – виступ мусульманської країни на сцені в Ізраїлі був занадто ризикованим.

У 1974 році трансляція в ефірі португальського радіо пісні «E depois do adeus» з конкурсної програми Євробачення стала таємним сигналом для початку Революції гвоздик – військового перевороту, який привів до повалення диктатури в країні.

У 1964 році під час фіналу Євробачення в Копенгагені на сцену вискочив чоловік з плакатом «Бойкот Франко та Салазару!» – так він висловив свій протест проти участі в конкурсі Іспанії та Португалії.

У фіналі Євробачення-2019 в Тель-Авіві учасники ісландської групи Hatari під час оголошення отриманих їй балів тримали перед камерами три палестинських прапора, що викликало обурення серед глядачів.

