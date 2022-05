Євробачення-2022: найкращі виступи Сербії на конкурсі

Сербія бере участь у міжнародному конкурсі пісні Євробачення з 2007 року. Найкращим результатом країни є 1 місце, яке вона посіла в 2007 році. Та невже тільки цей виступ Сербії здивував європейських глядачів? Дізнайтеся просто зараз!

Марія Шерифович народилася в 1984 році в Крагуєваці. Вона ― сербська співачка, переможниця конкурсу Євробачення-2007.

Свій перший альбом «Нај, најбоља» Марія випустила в 2003 році, другий, «Без љубаві», в 2006 році, а в 2008 році вийшов «Нісам анђео» (укр. «Я не ангел»). 10 травня відбувся півфінал «Євробачення-2007», 12 травня – фінал.

НА Євробаченні-2007 у Гельсінкі Марія преставила пісню «Молитва» сербською мовою. У фіналі Шерифович виступала під 17-м номером після Німеччини і перед Україною та посіла перше місце на конкурсі. На беквокалі в неї співав гурт Beauty Queens. Після повернення Марії у Белград в аеропорту імені Ніколи Тесла її вітало майже 100 тисяч людей.

Більше на тему: Євробачення-2022: результати голосування в першому півфіналі



Єлена Томашевич ― сербська поп- і фолкспівачка. Народилася в Крагуєваці в 1983 році. У 2004 році вперше взяла участь у національному відборі на Євробачення Беовізія. У 2005 році вона познайомилася з Жельком Йоксимовичем і підписала контракт з Minacord Production Company.

На Беовізіі-2005 Єлена перемогла з піснею «Јутро» Желька Йоксимовича і Олександри Мілутінович. Пізніше вона записала саундтрек до фільму «Ivkova slava», який теж написав Желько Йоксимович. У 2008 році Томашевич знову виграла Беовізію з піснею «Оро» (музика до якої також належить Йоксимовичу) і успішно представила Сербію на Євробаченні, посівши 6 місце.



Желько Йоксимович народився в 1972 році в Белграді. Це популярний сербський співак і композитор, представник Сербії і Чорногорії на Євробаченні-2004, а потім Сербії на Євробаченні-2012. Був ведучим на Євробаченні-2008. Також відомий на конкурсі як композитор. У 2004 році Желько пережив новий стрибок популярності. Його сингл «Ledja O Ledja» став дуже відомий у країнах колишньої Югославії. Того ж року співак посів друге місце на Євробаченні-2004 у Стамбулі з піснею «Lane moje», поступившись місцем учасниці з України Руслані.

У 2012 році Желько повернувся на конкурс як виконавець. На Євробаченні-2012 його пісня «Nije ljubav stvar» посіла третє місце. У 2015 році пісня «Adio», написана Йоксимовичем, була виконана на Євробаченні від Чорногорії, де її представив Ненад Кнежевич, посівши 13 місце в фіналі.



Бояна Стаменов народилася 24 червня 1986 року. Ця колоритна сербська співачка виконує джаз, соул та R&B, грає у спектаклях для дітей. У 2012 році вона посіла четверте місце в третьому сезоні національного конкурсу талантів Ja imam talenat! (сербська версія шоу Got talent!). У 2015 році Бояна представила Сербію на конкурсі Євробачення у Відні з песнею «Beauty Never Lies» (в сербському оригіналі ― «Цео свет jе моj») і в фіналі посіла 10-е місце.

Hurricanе створений у 2017 році. Дівчата мають унікальні стилі та характери, а також ідеальні гармонії, які звучать в ефірі радіостанцій по всьому світу!

Саня Вучич – відома співачка. Вона найбільш знана тим, що представляла Сербію на Євробаченні в 2016 році зі своєю піснею «Goodbye» (Shelter), де посіла 18 місце.

Ксенія Кнежевич – співачка чорногорського походження. Відома як бек-вокалістка свого батька Кнеза, який представляв Чорногорію на Євробаченні-2015 із піснею «Adio».

Івана Ніколіч – професійна танцівниця. Свою співочу кар’єру вона розпочала у 2016 році.

Більше на тему: Євробачення 2022: Kalush и Kalush Orchestra ― найкращі пісні

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.