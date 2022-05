Євробачення-2022: найкращі виступи Іспанії на конкурсі

Іспанія бере участь у міжнародному конкурсі пісні Євробачення з 1961 року. Найкращим результатом країни є 1 місце, яке вона посіла в 1968 році. Та невже тільки цей виступ Іспанії здивував європейських глядачів? Дізнайтеся просто зараз!



Сорая Арнелас Рубіалес – іспанська співачка, учасниця конкурсу пісні Євробачення-2009. Оскільки Іспанія входить до «Великої Четвірки», Сорая відразу пройшла до фіналу, однак посіла в ньому передостаннє (24-е) місце, набравши лише 23 бали.

У травні 2009 року Сорая приєдналася до соціальної акції Світлани Лободи – соціальної ініціативи «Скажи “Ні!” насильству в сім’ї». У рамках проєкту іспанська співачка з’явилася в образі побитої жінки.

Більше на тему: Як голосувати на Євробаченні 2022

Даніель Діхес Гарсіа – іспанський актор і співак, що народився 17 січня 1981 року в Мадриді. Він представляв Іспанію на конкурсі Євробачення-2010, що відбувся в Осло, з піснею «Algo pequeñito».

У фіналі Даніель виступав під номером 2. Під час виконання пісні на сцену вирвався один з глядачів і взяв безпосередню участь у виступі, зіпсувавши номер. Цим глядачем виявився Jimmy Jump (Жауме Маркет Кот), який уже не раз був помічений у різних заворушеннях такого штибу. Делегація Іспанії не заперечує той факт, що цей конфуз спланований безпосередньо суперниками Даніеля на конкурсі.

Проте так це чи ні, все ще залишається таємницею. І хоча сам незнайомець стверджує, що політичного підгрунтя в його діях не було, його вчинок розцінюють як хуліганство. Як повідомляють організатори Євробачення, «фанат зміг проникнути через охорону, зайти на сцену і перешкодити виступу протягом кількох секунд».

Даніель був дуже засмучений витівкою незнайомця і попросив організаторів конкурсу дозволити йому виступити ще раз. Йому дозволили. Після того, як усі конкурсанти виступили, Даніель знову вийшов на сцену і виконав свій номер. У підсумку він посів 15-е місце.



Пілар Санчес Луці, більш відома як Пастора Солер, народилася 27 вересня 1978 року. Вона ― іспанська співачка, представниця Іспанії на конкурсі пісні Євробачення-2012.

З дитинства Пілар виступала на музичних фестивалях, виконуючи музику в стилі поп і фламенко. Перший альбом випустила в 14 років. Часто виступала з власними версіями творів іспанських композиторів Рафаеля де Леона і Мануеля Кіроги, а також співпрацювала з відомими музикантами, такими як Карлос Жан, Армандо Мансанера та ін.

21 грудня 2011 року Пастора Солер була обрана представницею своєї країни на Євробаченні-2012. Пісню «Quédate Conmigo» вона виконана у фіналі конкурсу, який відбувся 26 травня, і посіла 10-е місце, отримавши 97 балів.



Рут Лоренсо Паскуаль, більш відома як Рут Лоренсо, ― іспанська співачка, учасниця 5-го сезону шоу The X-Factor, що пройшов у 2008 році.

У лютому 2014 року TVE вибрав Рут як одну з п’яти кандидатів у представники Іспанії на Євробаченні-2014. Вона виграла фінал національного відбору і вирушила на конкурс. У фіналі Рут із піснею «Dancing in the Rain» посіла 10-те місце.

Дебютний альбом Рут був випущений 27 жовтня 2014 року. Він містить 13 нових пісень і «Dancing in the Rain» з Євробачення. Заголовним синглом стала пісня «Gigantes», випущена 7 жовтня (кліп з’явився 22 жовтня).

Блас Канто Морено був у центрі уваги з юних років і навіть виграв у п’ятому сезоні масштабного талант-шоу в Іспанії «Tu Cara Me Suena» («Your Face Sounds Familiar»). Співак кілька разів намагався підкорити міжнародний пісенний конкурс. 2011 року в складі гурту AURYN заповітний квиток на Євробачення йому отримати не вдалося. Після того, як колектив у 2016 році розпався, Блас продовжив свою співочу кар’єру.

Уже 2017 року поп-співак випустив свій перший сольний сингл «In Your Bed», а у 2020 – перший сольний альбом «Complicado», який посів перше місце в чартах іспанських альбомів. Конкурсна пісня, з якою Блас Канто представить Іспанію на Євробаченні-2021, називається – «Voy a quedarme».

Більше на тему: Фінал Євробачення 2022: хто виступить

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.