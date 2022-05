Євробачення-2022: найкращі виступи Грузії на конкурсі

Грузія бере участь в міжнародному конкурсі Євробачення тільки з 2007 року. Двічі її представникам вдавалося посісти 9-е місце в фіналі: Софія Ніжарадзе з піснею «Shine» у 2010 році і Eldrine з піснею «One More Day» у 2011 році. Але які ще виступи Грузії були незабутніми? Дізнайтеся просто зараз!

Софія народилася в 1985 році в Тбілісі. Вона – грузинська співачка, актриса, авторка пісень. Виконала роль Джульєтти у російській версії французького мюзиклу «Roméo & Juliette» (2004– 2006, Москва, Театр оперети). У 2005 році представляла Росію на конкурсі виконавців поп-музики «Нова хвиля». У травні 2010 року представляла Грузію на 55-му конкурсі Євробачення в Норвегії. Навчалася в Академії музики ім. Гнесіних. Закінчила факультет музичного театру РАТМ (ГІТІС).

Нині Софі веде активну концертну діяльність, записала кілька альбомів.

Eldrine — грузинський рок-гурт. До його складу входять: Софі Торошелідзе, Михайло Челідзе (Miken), Іраклій Бібілашвілі (Bibo), Давид Чангошвілі (Chango), Тамара Шакеладзе і DJ Бесо Цахелашвілі (DJ Be $$).

14 лютого 2011 року стало відомо, що гурт виступить як представник Грузії на конкурсі Євробачення-2011. Пісню «One More Day» ( «Ще один день») вони виконали в першому півфіналі, набравши достатню кількість голосів телеглядачів, щоб пройти у фінал конкурсу, де колектив посів дев’яте місце.

Ніна Сулаберідзе, більш відома під сценічним ім’ям Ніна Сублатті, народилася в 1995 році в Москві. Дівчина — грузинська дарквейв-інді-поп-співачка, фотомодель і каліграф.

У 2013 році перемогла на конкурсі пісні «Грузинський Ідол» з піснею «Blue Jeans», отримавши популярність у Грузії.

У наступному році вона випустила дебютний музичний альбом «Dare to Be Nina Sublatti», який став найбільш продаваним у країні. У відбірковому конкурсі для Євробачення 2015 року Ніна перемогла з піснею «Warrior», записаною разом зі шведським композитором Томасом Гсоном. У фіналі Євробачення виступила 23-ою, посівши 11-е місце.

Young Georgian Lolitaz (Юні грузинські Лоліти) — грузинський рок-гурт, заснований у 2000 році Нікою Кочаровою. Джерелом натхнення для гурту послужили The Beatles, Oasis, Blur, Pulp і Radiohead.

У 2016 році гурт представив Грузію на Євробаченні в Стокгольмі з піснею «Midnight Gold»; зумів пройти у фінал і посів 20-е місце.

