Євробачення-2022 вже зовсім скоро, поки артисти готуються до наймасштабнішого музичного конкурсу, давайте згадаємо цікаві факти про конкурс. Яка країна була найбільш гостинною та скільки років наймолодшій учасниці – читайте в нашій добірці.

Ірландії належить рекорд «Євробачення» за кількістю перемог – країна вигравала конкурс 7 разів, зокрема, 3 рази поспіль (з 1992 по 1994).

Після Ірландії найкращі результати на конкурсі у Швеції – 6 перемог. У Великобританії, Франції та Люксембургу – по 5 перемог. У Голландії – 4.

Найчастіше в трійці лідерів «Євробачення» опинялась Великобританія – 22 рази.

Норвегія 10 разів опинялася на останньому місці «Євробачення».

У 2009 році в фіналі конкурсу Олександр Рибак набрав 387 очок. До цього рекордсменом вважалася фінська група Lordi, яка перемогла в «Євробаченні»-2006, набравши 292 очки.

Конкурс відкрив світу таких зірок, як «ABBA», Селін Діон, Тото Котуньо, Аль Бано і Роміна Пауер, Рафаель, Хуліо Іглесіас.

Сандра Кім з Бельгії виграла конкурс в 1986 році, коли їй було лише 13 років.

Стільки в 2001 році прийняв футбольний стадіон «Паркен» в Копенгагені – це найбільша концертний майданчик в історії «Євробачення».

Ірландське містечко Мілстріт прийняло «Євробачення» в 1993 році, хоча його населення всього 1500 осіб.

Частіше за всіх «Євробачення» проводила у себе Великобританія – п’ять разів після своєї перемоги і три рази виручала країни, що відмовилися.

Ірландець Джонні Логан – єдиний, хто двічі ставав переможцем «Євробачення». Вперше – в 1980 році, повторно – в 1987. А в 1992 році його пісня «Why Me», написана для конкурсантки Лінди Мартін, також принесла «золото», що зробило Логана єдиним піснярем, чиї хіти перемагали на «Євробаченні» тричі.

Марокко – найпасивніший учасник конкурсу. За всю історію ця країна взяла участь у «Євробаченні» лише один раз, в 1980 році.

