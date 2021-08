Генеральний продюсер радіохолдингу №1 в Україні «ТАВР Медіа», генеральний директор «Хіт ФМ» та член журі Національного відбору на Євробачення-2020 Віталій Дроздов на своїй сторінці в Facebook опублікував допис подяки всім, хто займався створенням Національного відбору на Євробачення останні 6 років. Подробиці – далі в матеріалі.

«UA: Перший і телеканал СТБ припиняють свою співпрацю в справі українського Нацвідбору на Євробачення. Іншими словами, того Нацвідбору, до якого ми звикли і полюбили за останні 6 років, вже не буде. Буде щось інше, нове. І цьому іншому новому я бажаю не опускати ту високу планку, яку телеканали поставили за роки спільної роботи над Нацвідбором».

За його словами, команда проєкту задала в Україні високу планку якісного і видовищного шоу.

«Це була не тільки висока планка в плані видовищності і привабливості для найширшої аудиторії. Важливим було те, що проєкт відкривав масовому глядачеві нові імена. І Нацвідбір 20-го року в цьому плані був найбільш урожайним: практично без відомих широкій аудиторії артистів на вході і найбільшою кількістю нових імен, відкритих публікою, на виході. Ну хіба це не прекрасно? Одним словом, особисто для мене вклад в розвиток національної музичної індустрії – це найважливіша складова українських нацвідбору. Подяка від мене і як від солдата індустрії, і як від простого слухача».

На Нацвідборі Віталій не тільки оцінював молоді таланти, а й неодноразово підтримував учасників інформаційно – ротаціями на радіостанціях і т.д. Дроздов підкреслює – саме український конкурс був одним з найяскравіших і чесних нацвідборів Європи.

«Прозорість і чесність голосування, рівний і справедливий підхід до всіх артистів в будь-яких ситуаціях: це ще одна, вкрай важлива для України, антикорупційна планка, хочеться її бачити як новий галузевий стандарт. Ну і, зрозуміло, саме шоу. Один з найяскравіших нацвідборів Європи. Рівень продакшена, а також вміння підігрівати до подій інтерес – це те, чого у Нацвідбору останніх років ніяк не відняти, можна тільки пишатися. З нетерпінням чекаю нових подробиць про те, яким буде новий Нацвідбір. Бажаю йому великого успіху і позитивного суспільного резонансу.

Поки ж – спасибі всім, хто робив Нацвідбір останніх років. Низький вам уклін. Це було круто. Це був рівень».

На фото – Катя з групи Go_A. Тиждень тому вона підійшла до мене за лаштунками Чорноморських Ігор та сказала дуже прості слова, від яких тут же побігли по шкірі мурашки: “Спасибі за те, що перевернули моє життя”. Ці слова вона, зрозуміло, адресувала не так мені, скільки всім тим, кому присвячений цей пост.

