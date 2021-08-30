Генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине «ТАВР Медиа», генеральный директор «Хіт ФМ» и член жюри Национального отбора на Евровидение-2020 Виталий Дроздов на своей странице в Facebook написал пост благодарности всем, кто занимался созданиям Национального отбора на Евровидение последние 6 лет. Подробности – далее в материале.

«UA: Перший и телеканал СТБ прекращают свое сотрудничество в деле украинского Нацотбора на Евровидение. Другими словами, того Нацотбора, к которому мы привыкли и полюбили за последние 6 лет, уже не будет. Будет что-то другое, новое. И этому другому новому я желаю не опускать ту высокую планку, которую телеканалы поставили за годы совместной работы над Нацотбором».

По его словам, команда проекта задала в Украине высокую планку качественного и зрелищного шоу.

«Это была не только высокая планка в плане зрелищности и привлекательности для самой широкой аудитории. Более важным было то, что проект открывал массовому зрителю новые имена. И Нацотбор 20-го года в этом плане был самым урожайным: практически без известных широкой аудитории артистов на входе и самым большим количеством новых имен, открытых публикой, на выходе. Ну разве это не прекрасно? Одним словом, лично для меня вклад в развитие национальной музыкальной индустрии — это самая важная составляющая украинских Нацотборов. Благодарность от меня и как от солдата индустрии, и как от простого слушателя».

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На Нацотборе Виталий не только оценивал молодые таланты, но и неоднократно поддерживал участников информационно – ротациями на радиостанциях и т.д. Дроздов подчеркивает – именно украинский конкурс был одним из самых ярких и честных Нацотборов Европы.

«Прозрачность и честность голосования, ровный и справедливый подход ко всем артистам в любых ситуациях: это еще одна, крайне важная для Украины, антикоррупционная планка, хочется её видеть как новый отраслевой стандарт. Ну и, разумеется, само шоу. Один из самых ярких Нацотборов Европы. Уровень продакшена, а также умение подогревать к происходящему интерес — это то, чего у Нацотбора последних лет никак не отнять, можно только гордиться.

С нетерпением жду новых подробностей о том, каким будет новый Нацотбор. Желаю ему большого успеха и позитивного общественного резонанса.

Пока же — спасибо всем, кто делал Нацотборы последних лет. Низкий вам поклон. Это было круто. Это был уровень».

На фото — Катя из группы Go_A. Неделю назад она подошла ко мне за кулисами Чорноморські Ігри и сказала очень простые слова, от которых тут же побежали по коже мурашки: «Спасибо за то, что перевернули мою жизнь». Эти слова она, разумеется, адресовала не столько мне, сколько всем тем, кому посвящён этот пост.

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