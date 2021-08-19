Номер группы Go_A, представителей Украины на Евровидении-2021, удостоился двух наград Vision Music Awards. Постановка была полностью реализована силами телеканала СТБ, который взял на себя все расходы, связанные с созданием, производством номера и съемкой резервного видео.

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Постановка победителей Национального отбора-2020 и триумфаторов песенного конкурса Евровидение-2021, украинской группы Go_A, победила в двух номинациях престижной премии Vision Music Awards от независимого обозревателя Евровидения Wiwibloggs — «Лучшая сценическая постановка» и «Лучшее использование реквизита».

Над созданием номера работал Телеканал СТБ, который обеспечил полную подготовку Go_A к выступлению на Евровидении. Наталья Франчук, креативный продюсер Национального отбора на Евровидение, рассказала о помощи СТБ в подготовке к конкурсу:

«Телеканал СТБ традиционно делал постановку под ключ. Мы взяли на себя все финансовые расходы за постановку Константина Томильченко: идея номера, оплата всего реквизита и его производство, костюмы, которые делает Дмитрий Курята. Мы сняли резервное видео ― раньше такого никогда не было. И это еще новая большая статья расходов для нас»

Режиссеры-постановщики Константин Томильченко и Александр Братковский смогли сохранить в сценической постановке идею песни, ее украинские аутентичные мотивы и передать все это через образы каждого участника группы:

«В основе номера — пробуждение. Его можно как угодно интерпретировать: приход весны, просыпаемся после сна, пробуждение нового мира. Хочется говорить об этом. В нашем мире, какой он сейчас, хочется проснуться. Проснуться и увидеть новые лица, новых людей, новый мир. Народная песня, которая стала основой нашей, — это песня о приходе весны. Там заложена именно эта идея — достучаться до людей и сказать, что пришла весна, пришел новый мир»

А над созданием сценических образов работал известный украинский стилист и художник по костюмам Дмитрий Курята:

«Я вдохновлялся песней. Мне запал в голове первый вариант, который всем известен и не адаптирован к формату Евровидения. Мне понравилась энергетика песни… Хотя текст песни изменился, но пропустить такой шикарный образ «порвем зеленую шубу» я не мог»

На своей странице в Instagram группа поблагодарила всех, кто помогал им подготовиться к выступлению на песенном конкурсе.

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