Создатели номера на Евровидение для группы Go_A: Нам захотелось окунуться в природу и призвать людей проснуться от информационного шума

18 мая прошел первый полуфинал 65-го песенного конкурса Евровидение-2021. Представители от Украины группа Go_A поШУМели на всю Европу и, по результатам голосования и оценкам судей, ворвались в финал.

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Украина на сегодня ― единственная страна в истории конкурса Евровидение, которая с момента введения полуфиналов всегда проходит в финал.

Наконец-то вся Европа увидела магический номер группы Go_A. Его создатели смогли сохранить в сценической постановке идею песни, ее украинские аутентичные мотивы и передать все это через образы каждого участника группы. Кто же делал номер для представителей от Украины? И какой смысл они вкладывали в эту постановку?

Над созданием номера работали режиссеры-постановщики Константин Томильченко и Александр Бартковский. Хореограф и режиссер-постановщик с мировым именем Константин Томильченко много лет создает уникальные постановки для шоу, о которых говорят все: «Танцюють всі!», «Х-фактор», 3Д-мюзикл «Барон Мюнхгаузен», 3Д-шоу «Вартові мрій», «Дім таємничих пригод», «Україна має талант», «Маска» и другие.

Константин сотрудничал с Цирком дю Солей, вместе с Александром Братковским ставил победный номер Джамалы для Евровидения-2016, Меловина на Евровидение-2018, представителям Мальты и Азербайджана на Евровидение-2019. А также вместе со своей командой Front Pictures покорил шоу America’s Got Talent, где его постановкам с использованием 3Д-графики судьи аплодировали стоя.

Константин Томильченко рассказал, как ему пришла идея номера для Go_A и чем он вдохновлялся при его создании:

«В первых числах февраля, как только была определена песня, которая представит Украину на Евровидении-2021, и я услышал ее, у меня в голове начали возникать идеи для будущего номера. Сразу же возникла картинка с плотом ― неким объектом, который может переносить в будущее и на котором стоят наши пилигримы, группа Go_A. На нем происходит определенный обряд возрождения, к которому призывает солистка Катя ― она уже имеет этот Шум внутри, уже проснулась, расцвела и зазывает людей к этому. Нам захотелось окунуться в природу и призвать людей проснуться от информационного шума. Отсюда сразу возникла идея с зернами, которые сыпят наши танцоры. Вместо информационного шума мы, как поется в песне «сію-вію», сеем семя живого и настоящего. Определенные образы этой обрядовой истории лежат на поверхности песни, и именно песней я и вдохновлялся, прослушивая ее без остановки. Мы хотели сделать номер современным и обратились в стилистику кибер-панка. Искали симбиоз обрядовых историй и современности, чтобы не быть тривиальными, но и сохранить колорит аутентики. Для нашей идеи нам нужны были люди, чтобы осуществить определенный обряд на сцене. И мы нашли двух танцовщиков, которые помогают нам в этом. Хореограф Максим Пекний поставил нам хореографию, и получилось все гармонично и с группой, и с композицией, и с идеей».

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Над созданием сценических образов работал известный украинский стилист и художник по костюмам Дмитрий Курята. Он много лет работал главным стилистом телеканал СТБ и создавал образы для участников Национального отбора на Евровидение с 2016 года. Также Дмитрий создавал костюмы для победителей Нацотбора: Джамалы, группы GO_A на Евровидение-2020 и Евровидение-2021. Художник по костюмам длительное время сотрудничает с Kyiv Modern Ballet и Детским музыкальным театром, а также разрабатывал наряды героев костюмированной драмы «Крепостная».

Дмитрий Курята рассказал, как ему пришла идея с зеленой шубой для солистки и чем он вдохновлялся на создание образов для других участников группы:

«Я вдохновился песней. Мне запал первый вариант, который всем известен и не адаптирован под формат Евровидения. Мне понравилась энергетика песни. Хоть текст песни изменился, но пропустить такой шикарный образ «порвемо зелену шубу» я не мог. Поэтому шубы в тексте нет, а у нас она есть. Но нынешняя шуба является не только по тексту песни. В карпатском народном костюме есть такое понятие как «гуня» ― это такая лохматая форма меха. Очень-очень тонко мы использовали народные элементы, так, чтобы их никто не заметил. Для костюмов ребят я вдохновлялся именно первым клипом. Для каждого парня проработан костюм согласно телосложения. У каждого своя индивидуальная форма. Еще у Кати на костюме есть металлический элемент ― глаз. Это глубинный образ ― третий глаз, внутренний глаз. И поскольку песня, на мой личный вкус, магическая, ты будто в транс впадаешь, когда слушаешь ее, то мы хотели и какие-то такие образы использовать».

Не пропустите 20 и 22 мая грандиозный песенный конкурс Евровидение в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Перший. В эфире СТБ уже по доброй традиции трансляцию конкурса комментирует Сергей Притула.

Напомним, к грандиозному шоу телеканал СТБ запустил спецпроект о конкурсе Евровидение: ежедневно в 13:00 до 23 мая он выходит на всех официальных страницах СТБ: сайт, инстаграм, фейсбук та ютуб.

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