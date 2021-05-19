Творці номеру на Євробачення для гурту Go_A: Нам захотілося зануритися в природу і закликати людей прокинутися від інформаційного шуму

18 травня пройшов перший півфінал 65-го пісенного конкурсу Євробачення-2021. Представник від України гурт Go_A проШУМів на всю Європу і, за результатами голосування та оцінками суддів, увірвався до фіналу.

Євробачення 2021: другий півфінал від 20.05.2021 дивитись онлайн

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Нині Україна ― єдина країна в історії конкурсу Євробачення, яка з моменту запровадження півфіналів завжди проходить у фінал.

Нарешті вся Європа побачила магічний номер гурту Go_A. Його творці змогли зберегти в сценічній постановці ідею пісні, її українські автентичні мотиви і передати все це через образи кожного учасника гурту. Хто ж створював номер для представників від України? І який сенс вони вкладали в цю постановку?

Над створенням номеру працювали режисери-постановники Костянтин Томільченко і Олександр Бартковський. Хореограф і режисер-постановник зі світовим ім’ям Костянтин Томільченко багато років створює унікальні постановки для шоу, про які говорять усі: «Танцюють всі!», «Х-фактор», 3Д-мюзикл «Барон Мюнхгаузен», 3Д-шоу «Вартові мрій», «Дім таємничих пригод», «Україна має талант», «Маска» та інші.

Костянтин співпрацював з Цирком дю Солей, разом із Олександром Братковським ставив переможний номер Джамали для Євробачення-2016, Меловіна на Євробачення-2018, представникам Мальти та Азербайджану на Євробачення-2019. А також разом зі своєю командою Front Pictures підкорив шоу America’s Got Talent, де його постановкам з використанням 3Д-графіки судді аплодували стоячи.

Костянтин Томільченко розповів, як йому прийшла ідея номеру для Go_A і чим він надихався при його створенні:

«У перших числах лютого, як тільки була визначена пісня, яка представить Україну на Євробаченні-2021, і я почув її, у мене в голові почали виникати ідеї для майбутнього номеру. Відразу ж виникла картинка з плотом ― якимось об’єктом, який може переносити в майбутнє і на якому стоять наші пілігрими, гурт Go_A. На ньому відбувається певний обряд відродження, до якого закликає солістка Катя ― вона вже має цей Шум всередині, вже прокинулася, розцвіла, і закликає людей до цього. Нам захотілося зануритися в природу і закликати людей прокинутися від інформаційного шуму. Звідси відразу виникла ідея із зернами, які сиплять наші танцюристи. Замість інформаційного шуму ми, як співається в пісні «сію-вію», сіємо насіння живого і справжнього. Певні образи цієї обрядової історії лежать на поверхні пісні, і саме піснею я і надихався, прослуховуючи її безперестанку. Ми хотіли зробити номер сучасним і звернулися до стилістики кіберпанку. Шукали симбіоз обрядових історій і сучасності, щоб не бути тривіальними, але й зберегти колорит автентики. Для нашої ідеї нам потрібні були люди, щоб здійснити певний обряд на сцені. І ми знайшли двох танцівників, які допомагають нам у цьому. Хореограф Максим Пекній поставив нам хореографію, і вийшло все гармонійно і з гуртом, і з композицією, і з ідеєю».

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Над створенням сценічних образів працював відомий український стиліст і художник з костюмів Дмитро Курята. Він багато років був головним стилістом телеканалу СТБ і створював образи для учасників Національного відбору на Євробачення з 2016 року. Також Дмитро створював костюми для переможців Нацвідбору: Джамали, гурту GO_A на Євробачення-2020 і Євробачення-2021. Художник з костюмів протягом тривалого часу співпрацює з Kyiv Modern Ballet і Дитячим музичним театром, а також розробляв вбрання героїв костюмованої драми «Кріпосна».

Дмитро Курята розповів, як йому спала на думку ідея із зеленою шубою для солістки та чим він надихався на створення образів для інших учасників гурту:

«Я надихнувся піснею. Мені запав перший варіант, який усім відомий і не адаптований під формат Євробачення. Мені сподобалася енергетика пісні. Хоч текст пісні змінився, але пропустити такий шикарний образ «порвемо зелену шубу» я не міг. Тому шуби в тексті немає, а в нас вона є. Але нинішня шуба є не тільки по тексту пісні. В карпатському народному костюмі є таке поняття як «гуня» ― це така кудлата форма хутра. Дуже-дуже тонко ми використовували народні елементи, так щоб їх ніхто не помітив. Для костюмів хлопців я надихався саме першим кліпом. Для кожного хлопця розроблено костюм відповідно до статури. У кожного своя індивідуальна форма. Ще у Каті на костюмі є металевий елемент ― око. Це глибинний образ ― третє око, внутрішнє око. І оскільки пісня, на мій особистий смак, магічна, ти ніби в транс впадаєш, коли слухаєш її, то ми хотіли і якісь такі образи використовувати».

Не пропустіть 20 і 22 травня грандіозний пісенний конкурс Євробачення в ефірах телеканалів СТБ і UΛ: Перший. В ефірі СТБ вже за доброю традицією трансляцію конкурсу коментує Сергій Притула.

Нагадаємо, до грандіозного шоу телеканал СТБ запустив спецпроєкт про конкурс Євробачення: щодня о 13:00 до 23 травня він виходить на всіх офіційних сторінках СТБ: сайт, інстаграм, фейсбук та ютуб.

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