У першому півфіналі 65-го пісенного конкурсу Євробачення ми побачили, як поШУМів представник України, переможець Національного відбору-2020 гурт Gо_А. На диджитальних сторінках телеканалу СТБ вийшов спецпроєкт про конкурс Євробачення. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який більше 12 років висвітлює Міжнародний пісенний конкурс, Володимир Бірюков.

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У третьому випуску Володимир зазирнув за лаштунки створення резервного відео гурту Gо_А та поспілкувався з постановниками Костянтином Томільченком та Олександром Братковським про ідею номеру, складнощі, які виникали під час зйомок, і чому до виступу вирішили додати танцівників. А відтак ― зі стилістом Дмитром Курятою, який створив образи для гурту Gо_А торік і працює з ними й зараз. Володимир розглянув вбрання для кожного з учасників гурту на Євробачення-2021 і розпитав стиліста, що його надихнуло на створення настільки сучасних костюмів з українськими мотивами.

Онлайн трансляція Євробачення 2021 – 2 півфінал дивитись онлайн

Костянтин Томільченко та Олександр Братковський

Костянтин Томільченко та Олександр Братковський заснували компанію RED RABBIT ENTERTAINMENT, яка створює номери для проєктів із багатомільйонною аудиторією. У портфоліо компанії ― постановки для шоу «Вартові мрій», «Дім таємнічіх пригод», «Winterra. Легенда Казкова краю», телешоу «Україна має талант»,«X-фактор», «Танцюють всі!», America’s Got Talent і World’s Got Talent, номери Джамали, MELOVIN і Чингіза Мустафаєва на Євробаченні. Костянтин Томільченко також створював постановки для знаменитого Cirque du Soleil.

Про ідею номеру

Костянтин: В основі номеру ― пробудження. Його можна як завгодно інтерпретувати: прихід весни, прокидаємося після сну, пробудження нового світу. Хочеться говорити про це. У нашому світі, яким зараз він є, хочеться прокинутися. Прокинутися й побачити нові обличчя, нових людей, новий світ. Народна пісня, яка стала основою нашої, – це пісня про прихід весни. Там закладено саме цю ідею ― якось достукатися до людей і сказати, що прийшла весна, прийшов новий світ.

Про відмінності резервного відео від виступу на сцені в Роттердамі

Олександр: Резервне відео від виступу максимально не відрізнятиметься. Основа й хореографія залишаться такими ж. Візуальні ефекти і графіка, можливо, доповнюватимуться й поліпшуватимуться.

Про танцівників на сцені

Костянтин: На сцені можуть перебувати 6 людей, а в гурті – лише 4 людини. Тому ми без вагань інтегрували ще двох. Для нашої ідеї нам потрібні були люди, щоб здійснити певний обряд на сцені. І ми знайшли двох танцівників, які допомагають нам у цьому. Хореограф Максим Пекній поставив нам хореографію, і вийшло все гармонійно і з гуртом, і з композицією, і з ідеєю.

Про локацію для зйомок резервного відео

Костянтин: One location – це унікальна історія. Небагато студій у світі можуть таким похизуватися. Це спеціальний простір, куб, у якому зараз знімають кіно й активно використовують у зйомках кліпів. Він створює об’єм. І ми максимально намагалися використовувати ті можливості, які в принципі тут є.

Про технічні обмеження декорації

Декорацію хотілося б зробити трохи більшою. Ми хотіли, щоб камера знімала всередині неї. Але ми не можемо собі цього дозволити, тому що декорація лімітована ― за вагою вона не проходить. Тому її розмір ми не можемо зробити більшим.

Дмитро Курята: «Пропустити такий шикарний образ «порвемо зелену шубу» я не міг»

Дмитро Курята ― відомий український стиліст і художник по костюмах. Він багато років працював головним стилістом телеканалу СТБ і створював образи для учасників Національного відбору на Євробачення з 2016 року. Також Дмитро створював костюми для переможців Нацвідбору: Джамали, гурту Gо_A на Євробачення-2020 і Євробачення-2021. Художник по костюмах довгий час співпрацює з Kyiv Modern Ballet і Дитячим музичним театром, а також розробляв наряди героїв костюмованої драми «Кріпосна».

Про образ гурту Gо_А на Євробаченні-2021

Я надихався піснею. Мені запав у голові перший варіант, який усім відомий і не адаптований до формату Євробачення. Мені сподобалась енергетика пісні. Завжди, коли я слухаю музику, у мене виникає візуальний ряд і асоціації з нею. Це необов’язково костюми ― це можуть бути картинки, ніяк не пов’язані з одягом. Коли вже вималювалася концепція, яким ми хочемо бачити цей номер, я відмалював один варіант ескізів. Але були якісь сумніви. У постановників була одна історія в голові, друга ― у мене, третя ― в артистів. Тому ми майже кардинально змінили концепцію номеру з погляду костюмів. Я відмалював ще один варіант ескізів, і нам усім він сподобався. Власне, його ми і втілили в життя.

Хоча текст пісні змінився, але пропустити такий шикарний образ «порвемо зелену шубу» я не міг. Тому шуби в тексті немає, а в нас вона є. Але цьогорічна шуба є не тільки по тексту пісні. У карпатському народному костюмі є таке поняття, як «гуня» – це така кудлата форма хутра. Дуже-дуже тонко ми використовуємо народні елементи, так, щоб їх ніхто не побачив. Що більше підтекстів та нашарувань ти робиш ― нехай внутрішніх, про які не обов’язково говорити вслух, ― то більш глибокий і яскравий виходить образ.

Також дуже цікавий елемент, який ми використовуватимемо, ― це робота української дизайнерки, яка працює з металом. Минулого року ми так само з нею працювали. Її звати Олена Романова. Він надає більш зухвалого образу Катрусі. Коли вона вдягла цей елемент ― одразу все стало на свої місця.

Для хлопців, навіть не обманюватиму, я надихався саме першим кліпом. Для кожного хлопця пропрацьований костюм відповідно до статури. У кожного своя індивідуальна форма.

Про створення костюмів на Євробачення-2021

Фактично створення самих костюмів ― я зараз не кажу про розробку концепції та ескізів ― ми зробили за тиждень. Причому в умовах того, що останні 4 дні був карантин. Тобто закриті магазини, коли нічого неможливо було дістати. Але ми дістали.

Про створення образів гурту Go_А минулого року

З гуртом Go_А я вже працював. Я створював їхні образи на фінал і півфінал минулого року на Нацвідборі. І мені пощастило зараз знову створити їм нові образи.

Костюм, який ми створили для номеру «Соловей», мені самому дуже сподобався. То був цікавий шлях від ескізу до створення форми. Те, що вийшло, відрізняється від того, що було попередньо намальовано, адже примірки й сама постановка додають свої корективи. Але торішній образ був доволі вдалим. Катю багато хто з її фанатів почали малювати саме в цьому образі – мені це було дуже приємно.

З колективом Gо_А, з Катею, хлопцями дуже легко працювати тому, що вони реально довіряють. Тоді й ти окрилений для того, щоб зробити костюм ще кращим і здивувати їх. А коли ти працюєш під чітким контролем і ти маєш ледь не найменші деталі узгоджувати, ти себе відчуваєш лише виконавцем. А хочеться відчувати себе співтворцем номеру.

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Про роботу з артистами на Нацвідборі на Євробачення (СТБ) та переможцями відбору

Від часу, як телеканал СТБ проводить Національний відбір, я працюю на відборі з усіма артистам, які виявляють бажання співпраці, яким хотілося б спробувати щось нове. Та допомагаю артистам-початківцям, які ще не мають можливості створювати для себе костюми.

На великому Євробаченні я працював із Джамалою. І хоча на основному виступі вона була не в моєму костюмі, але я був із нею в Стокгольмі. Також я працював із представниками Білорусі NAVI BAND та повністю їх супроводжував.

Дивіться повний випуск спецпроєкту з Костянтином Томільченком, Олександром Братковським і Дмитром Курятою на всіх диджитал-майданчиках СТБ.

Стежте за спецпроєктом телеканалу СТБ про конкурс Євробачення щодня о 13:00 з 11 по 23 травня на всіх офіційних сторінках СТБ: сайт, інстаграм, фейсбук та ютуб. І не пропустіть 20 і 22 травня о 22:00 грандіозний пісенний конкурс Євробачення в ефірах телеканалів СТБ і UA: Перший, а також онлайн на сайті stb.ua. В ефірі СТБ уже за доброю традицією трансляцію конкурсу коментуватиме Сергій Притула.

Фото: redrabbit-entertainment.com

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