Відкриття Євробачення-2021 ― італійський рок-гурт Maneskin ― оголосив дати європейського туру на 2022 рік. У рамках туру «Loud Kids» переможці пісенного конкурсу вперше відвідають Київ. Maneskin виступить у столиці України 7 березня 2022 року в клубі Stereoplaza. Продаж квитків на концерт харизматичних італійців стартує 30 вересня.

Більше на тему: Віталій Дроздов: Cпасибі всім, хто робив Нацвідбори останніх років. Це був рівень!

Нагадаємо, гурт Maneskin переміг у фіналі Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2021 з піснею «Zitti E Buoni». У глядацькому голосуванні, а також у світових стримінгових сервісах конкурентами італійців став український гурт Gо_A з піснею «Shum».

Самі ж учасники Maneskin назвали виступ Gо_A найкращим шоу Євробачення-2021, а соліст Даміано Давид приходив у гості до українців, щоб навчитися співати пісню «Shum».

Крім того, протягом кількох місяців після Євробачення фани Maneskin і Go_A приписували солістам обох гуртів Даміано Давиду і Катерині Павленко надуманий роман.

Більше на тему: Номер Go_A для Євробачення, підготовлений телеканалом СТБ, отримав нагороди Vision Music Awards

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.