Открытие Евровидения-2021 ― итальянская рок-группа Maneskin ― объявила даты европейского тура на 2022 год. В рамках тура «Loud Kids» победители песенного конкурса впервые посетят Киев. Maneskin выступит в столице Украины 7 марта 2022 года в клубе Stereoplaza. Продажа билетов на концерт харизматичных итальянцев стартует 30 сентября.

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Напомним, группа Maneskin победила в финале Международного песенного конкурса Евровидение-2021 с песней «Zitti E Buoni». В зрительском голосовании, а также в мировых стриминговых сервисах конкурентами итальянцев стала украинская группа Gо_A с песней «Shum».

Сами же участники Maneskin назвали выступление Gо_A лучшим шоу Евровидения-2021, а солист Дамиано Давид приходил в гости к украинцам, чтобы научиться петь песню «Shum».

Кроме того, в течение нескольких месяцев после Евровидения фаны Maneskin и Go_A приписывали солистам обеих групп Дамиано Давиду и Екатерине Павленко несуществующий роман.

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