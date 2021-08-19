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Номер Go_A для Євробачення, підготовлений телеканалом СТБ, отримав нагороди Vision Music Awards

19.08.2021

Номер гурту Go_A, представників України на Євробаченні-2021, удостоївся двох нагород Vision Music Awards. Постановка була повністю створена телеканалом СТБ, який взяв на себе всі витрати, пов’язані зі створенням, виробництвом номеру і зйомкою резервного відео. 

евровидение

Більше на тему: Костянтин Томільченко та Олександр Братковський: В основі номеру Go-A – ідея пробудження

Постановка переможців Національного відбору-2020 і тріумфаторів пісенного конкурсу Євробачення-2021, українського гурту Go_A, перемогла у двох номінаціях престижної премії Vision Music Awards від незалежного оглядача Євробачення Wiwibloggs — «Найкраща сценічна постановка» і «Найкраще використання реквізиту».

Над створенням номеру працював Телеканал СТБ, який забезпечив повну підготовку Go_A до виступу на Євробаченні. Режисери-постановники Костянтин Томільченко та Олександр Бартковський змогли зберегти в сценічній постановці ідею пісні, її українські автентичні мотиви і передати все це через образи кожного учасника гурту:
«В основі номеру ― пробудження. Його можна як завгодно інтерпретувати: прихід весни, прокидаємося після сну, пробудження нового світу. Хочеться говорити про це. У нашому світі, яким зараз він є, хочеться прокинутися. Прокинутися й побачити нові обличчя, нових людей, новий світ. Народна пісня, яка стала основою нашої, – це пісня про прихід весни. Там закладено саме цю ідею ― якось достукатися до людей і сказати, що прийшла весна, прийшов новий світ»
А над створенням сценічних образів працював відомий український стиліст і художник з костюмів Дмитро Курята:
«Я надихався піснею. Мені запав у голові перший варіант, який усім відомий і не адаптований до формату Євробачення. Мені сподобалась енергетика пісні… Хоча текст пісні змінився, але пропустити такий шикарний образ «порвемо зелену шубу» я не міг. Тому шуби в тексті немає, а в нас вона є»

На своїй сторінці в Instagram гурт подякував усім, хто допомагав їм підготуватися до виступу на пісенному конкурсі. 

Більше на тему: Творці номеру на Євробачення для гурту Go_A: Нам захотілося зануритися в природу і закликати людей прокинутися від інформаційного шуму

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