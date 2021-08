Номер гурту Go_A, представників України на Євробаченні-2021, удостоївся двох нагород Vision Music Awards. Постановка була повністю створена телеканалом СТБ, який взяв на себе всі витрати, пов’язані зі створенням, виробництвом номеру і зйомкою резервного відео.

Більше на тему: Костянтин Томільченко та Олександр Братковський: В основі номеру Go-A – ідея пробудження

Постановка переможців Національного відбору-2020 і тріумфаторів пісенного конкурсу Євробачення-2021, українського гурту Go_A, перемогла у двох номінаціях престижної премії Vision Music Awards від незалежного оглядача Євробачення Wiwibloggs — «Найкраща сценічна постановка» і «Найкраще використання реквізиту».

А над створенням сценічних образів працював відомий український стиліст і художник з костюмів Дмитро Курята:

На своїй сторінці в Instagram гурт подякував усім, хто допомагав їм підготуватися до виступу на пісенному конкурсі.

Більше на тему: Творці номеру на Євробачення для гурту Go_A: Нам захотілося зануритися в природу і закликати людей прокинутися від інформаційного шуму

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.