Номер гурту Go_A, представників України на Євробаченні-2021, удостоївся двох нагород Vision Music Awards. Постановка була повністю створена телеканалом СТБ, який взяв на себе всі витрати, пов’язані зі створенням, виробництвом номеру і зйомкою резервного відео.

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Постановка переможців Національного відбору-2020 і тріумфаторів пісенного конкурсу Євробачення-2021, українського гурту Go_A, перемогла у двох номінаціях престижної премії Vision Music Awards від незалежного оглядача Євробачення Wiwibloggs — «Найкраща сценічна постановка» і «Найкраще використання реквізиту».

Костянтин Томільченко та Олександр Бартковський змогли зберегти в сценічній постановці ідею пісні, її українські автентичні мотиви і передати все це через образи кожного учасника гурту: Над створенням номеру працював Телеканал СТБ, який забезпечив повну підготовку Go_A до виступу на Євробаченні . Режисери-постановникизмогли зберегти в сценічній постановці ідею пісні, її українські автентичні мотиви і передати все це через образи кожного учасника гурту:

« В основі номеру ― пробудження. Його можна як завгодно інтерпретувати: прихід весни, прокидаємося після сну, пробудження нового світу. Хочеться говорити про це. У нашому світі, яким зараз він є, хочеться прокинутися. Прокинутися й побачити нові обличчя, нових людей, новий світ. Народна пісня, яка стала основою нашої, – це пісня про прихід весни. Там закладено саме цю ідею ― якось достукатися до людей і сказати, що прийшла весна, прийшов новий світ »

А над створенням сценічних образів працював відомий український стиліст і художник з костюмів Дмитро Курята:

« Я надихався піснею. Мені запав у голові перший варіант, який усім відомий і не адаптований до формату Євробачення. Мені сподобалась енергетика пісні… Хоча текст пісні змінився, але пропустити такий шикарний образ «порвемо зелену шубу» я не міг. Тому шуби в тексті немає, а в нас вона є »

На своїй сторінці в Instagram гурт подякував усім, хто допомагав їм підготуватися до виступу на пісенному конкурсі.

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