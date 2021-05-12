До старту 65-го пісенного конкурсу Євробачення залишився тиждень. Уже 18 травня в ефірах телеканалів СТБ і UΛ: Перший ми побачимо перший півфінал, у якому поШУМить представник України, переможець Національного відбору-2020 гурт Gо_А. До початку грандіозного шоу на диджитальних сторінках телеканалу СТБ стартував спецпроєкт про конкурс Євробачення. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який більше 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

У другому випуску Володимир поговорив із Наталією Франчук, креативною продюсеркою Національного відбору на Євробачення (СТБ), і Стейном Смулдерсом, менеджером Youtube-каналу Євробачення. В ексклюзивному інтерв’ю Наталія розповіла, чим телеканал СТБ допомагає гурту Go_A у підготовці до конкурсу, яким буде резервне відео та на що робили акцент у постановці виступу. А Стейн Смулдерс поділився своїми враженнями від представників України, продемонстрував, на якому етапі перебуває підготовка сцени Євробачення-2021, та розповів, які сюрпризи чекають на єврофанів цього року.

Наталія Франчук про допомогу СТБ у підготовці до конкурсу

Телеканал СТБ традиційно робить постановку під ключ. Ми взяли на себе всі фінансові витрати за постановку Костянтина Томільченка: ідея номеру, оплата всього реквізиту і його виробництво, костюми, які робить Дмитро Курята. Ми знімали резервне відео – раніше такого ніколи не було. І це ще нова велика стаття витрат для нас. За два місяці до конкурсу ми мали повторити номер. До цього часу ми повинні були мати костюми, ідею, саму постановку і знайти локацію, де це круто виглядатиме. І якщо, не дай Боже, хоча б в одного з членів делегації України виявлять позитивний тест на коронавірус, саме це відео ми показуватимемо як конкурсне. Тому відповідальність дуже велика. І хотілося, щоб це відео було такої крутої якості, як і той виступ, що ми побачимо на великій сцені.

Про підготовку до знімання резервного відео

Ми готували номер упродовж півтора місяця і почали його готувати саме в той момент, коли журі Національного відбору цього року обрало пісню. Буквально на наступний день ми вже приступили до пошуку людей, які створюватимуть креативну складову. Найскладніше – це пошук локації й адаптація графіки.

5 березня, згідно з правилами, ми вже представили своє бачення постановки постановникам та режисерам у Роттердамі. Вони нам усе погодили без будь-яких запитань чи зауважень. Наша постановка відповідала всім технічним параметрам. Залишалося її тільки реалізувати. Місяць пішов на те, щоб декорація була побудована, графіка намальована, локація була затверджена, а костюми пошиті.

Про резервне відео

Резервне відео і виступ на сцені Євробачення не будуть однаковими, бо в Роттердамі не буде екранів у чотирьох площинах. А в нас тут, в Україні, унікальна локація, з екранами в трьох площинах. У нас екрани згори, по боках і знизу. Це локація, а не звичайна сцена.

Але ми не порушуємо правил. У нас на локації не було нічого, що поставило б нас на три рівні вище за візуальним рішенням серед конкурентів. Нам також було дуже важливо, щоб усі країни при зйомці резервного відео мали хоча б приблизно рівні умови. Відповідно, усі отримали ряд обмежень: у нас не може бути доповненої реальності, якщо її немає на великій сцені, у нас не може бути 3D-ефектів, накладених поверх відео, якщо цього не буде в Роттердамі. Але в Роттердамі буде світло та графіка – у нас також світло та графіка. У Роттердамі буде якийсь простір, у якому ми працюватимемо, – у резервному відео також простір, у якому ми працюємо. Було ще одне важливе обмеження: ми не могли знімати це відео на якійсь форматній сцені. Нам сказали, що ми маємо збудувати сцену, яка до цього ніколи не використовувалася й не була форматною. За фактом цього мені потрібно було витратити 2 мільйони гривень на те, щоб зібрати сцену заради одного номера на три хвилини… І ми знайшли таку локацію, яка жодним чином не суперечить правилам, але водночас вигідно відрізняє нас від інших учасників.

Мені подобається те, що ми не знімали резервне відео тиждень. І ніхто цього не робив. Ми не знімали з фонограмою, не розкадровували 250 разів. У кожної країни була одна година на зйомку й година, щоб швидко відправити це відео EBU.

Про візитівку

Повноцінні візитівки EBU візьме на себе. Бо в іншому разі вони будуть дуже різними. І все залежатиме від таланту й кількості грошей кожної країни. Як людина, яка також проводила подібні зйомки в рамках Нацвідбору, я чудово розумію, наскільки важливо, щоб усі учасники виглядали однаково, щоб на всіх було витрачено однакову кількість грошей та любові.

Стейн Смулдерс про онлайн-формат конкурсу

Формат онлайн-трансляцій за минулі роки сильно розвинувся. І цього року він став ще більш популярним та затребуваним. Упевнений, що такий формат додає ще більше обізнаності про конкурс серед користувачів.

Про спецшоу для глядачів

Ми готуємо деякі спеціальні шоу разом із Крістою Сігфрідс, яка представляла Фінляндію на Євробаченні у 2013 році. І ми маємо шоу «Кріста дзвонить», яке виходитиме щодня перед кожним лайф-шоу.

Про Національний відбір України

Я завжди спостерігав за українським відбором, оскільки ми слідкуємо за відборами всіх країн-учасниць. У вас чудова музика. Багато країн цього року відправили на конкурс тих, хто переміг минулого року, і, на мою думку, це велика повага до своїх артистів. Гурт Go_А ― це ті, ким Україна пишатиметься. Представників України робить особливими те, що вони завжди своєю творчістю виходять за рамки конкурсу.

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