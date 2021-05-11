На диджитал-сторінках СТБ стартував спецпроєкт про конкурс Євробачення з Володимиром Бірюковим

До старту 65 пісенного конкурсу Євробачення залишився тиждень. Уже 18 травня в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший ми побачимо перший півфінал, у якому поШУМить представник України, переможець Національного відбору-2020 гурт Gо_А.

Напередодні грандіозного шоу на диджитальних сторінках телеканалу СТБ стартує спецпроєкт про конкурс Євробачення. Ведучий ― теле- і радіожурналіст, який більше 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков. Глядачам СТБ він уже добре знайомий за минулорічним диджитальним спецпроєктом «Щоденники Нацвідбору» і прямими трансляціями з бекстейджу.

Перший випуск присвячений, звичайно ж, гурту Gо_A та пісні «Шум». В ексклюзивному інтерв’ю артисти розказали, як минув їхній рік на карантині і як створювалася пісня, що вже ШУМить на всю Європу; з ким із учасників цьогорічного Євробачення встигли подружитися, що їм пишуть фанати в соцмережах, скільки було витрачено на знімання першої версії кліпу і про що, все ж таки, пісня «Шум» ― про кохання, Чорнобиль чи «конопелечки».

Як проходила підготовка Gо_A до конкурсу, навіщо довелося знімати резервне відео та як створювалися костюми і постановка; ексклюзивні інтерв’ю з представниками країн-учасниць Євробачення-2021, зарубіжними журналістами, організаторами конкурсу; побажання від українських зірок, ― це і багато іншого ви побачите в наступних випусках спецпроєкту з Володимиром Бірюковим.

Стежте за нашим спецпроєктом про конкурс Євробачення щодня о 13:00 з 11 по 23 травня на всіх офіційних сторінках СТБ: сайт, інстаграм, фейсбук та ютуб. І не пропустіть 18, 20 і 22 травня о 22:00 грандіозний пісенний конкурс Євробачення в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший. В ефірі СТБ вже за доброю традицією трансляцію конкурсу коментуватиме Сергій Притула.

Нагадаємо, що Володимир Бірюков з 2009 року співпрацює з конкурсом Євробачення в складі делегації преси. Був ведучим прямих трансляцій з бекстейджу і працював на червоних доріжках під час церемонії відкриття Red Carpet Opening Ceremony ― Eurovision Song Contest. Співпрацював з Loreen, BLUE, Bonnie Tyler, JEDWARDS, Alexander Rybak, Arash, Netta, Emmelie de Forest, Måns Zelmerlöw, Conchita WURST і багатьма іншими конкурсантами.

Автор книги «Історія (НЕ)відомого журналіста», у якій розповідає про залаштунки Євробачення.

У лютому минулого року був ведучим диджитального проєкту СТБ «Щоденники Нацвідбору» і прямих трансляцій з бекстейджу Національного відбору на Євробачення-2020.

Video: На диджитал-сторінках СТБ стартував спецпроєкт про конкурс Євробачення з Володимиром Бірюковим Напередодні грандіозного шоу на диджитальних сторінках телеканалу СТБ стартує спецпроєкт про конкурс Євробачення

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