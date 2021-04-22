Уже відомо, що пісенний конкурс Євробачення відбудеться 18―22 травня в Нідерландах. Україна виступатиме в першому півфіналі. Однак як змінилися правила конкурсу і чого нам чекати від виступу гурту Go-A? Дізнавалися «Вікна-Новини».

Гурт Go-A представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення, який відбудеться у травні в Роттердамі. Спершу учасники мали їхати з піснею «Соловей», але через перенесення конкурсу у зв’язку з пандемією музикантам довелося створити новий хіт. Ним стала пісня «Шум».

За словами режисера-постановника Костянтина Томільченка, цього року виступ Go-A нагадуватиме вечірку:

«Ми спочатку вагалися, у який напрямок іти. Номер цього року нагадуватиме рейв-вечірку — це коли глядачі, фани Євробачення, не зможуть усидіти на місці. Вони просто будуть кивати головами, стрибати і просто відриватися, як хочуть».

Керівниця Нацвідбору на Євробачення Наталя Франчук зазначила, що цього року організатори відбору працюватимуть над виступом українського гурту «під ключ»:

«Цього року ми повністю під ключ організовуємо виступ наших виконавців — від ідеї до реалізації. Тобто це постановка, графіка, костюми, і неочікувані витрати цього року — це запис резервного відео».

Останнє — це ще одна безпрецедентна умова Євробачення: конкурсанти повинні заздалегідь зняти свій виступ.

«Це робиться на той випадок, якщо хоча б один член делегації захворіє і всю команду не зможуть випустити на велику сцену. І буде показано саме це резервне відео, для конкурсу», — зауважила Наталя Франчук.

За умовами Євробачення, в учасників була всього 1 година на запис номеру і година на те, щоб надіслати його організаторам конкурсу. Спостерігали за виконанням умов з Роттердаму, у прямому ефірі.

«Організатори поставили досить чіткі критерії: у кожної країни є можливість виступати тільки вживу. Кожна країна повинна була затвердити локацію, на якій вона мала знімати своє відео. Відео з виступом ми тримаємо в секреті. Тільки після виступу гурту організатори викладуть це відео на ютуб», — доповнила Наталя Франчук.

Художник з костюмів Дмитро Курята також розкрив невеликий секрет для журналістів «Вікна-Новини»:

«Коли я почув у пісні рядок “А в нашого Шума зеленая шуба”, я зрозумів, що це якраз та деталь, якою ми можемо виділитися та запам’ятатися. Можливо, люди не пам’ятатимуть, у чому були одягнені хлопці, але в чому буде одягнена Катя, запам’ятають усі!»

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