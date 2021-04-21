Трансляція грандіозного шоу в Україні традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00.

Вже за місяць представники 39 країн змагатимуться за перемогу в 65-му пісенному конкурсі Євробачення, який цього року приймає Роттердам. Україну на ньому представлятиме переможець Національного відбору-2020 група Go_A з піснею “SHUM”. Вперше на Євробаченні Україна буде звучати повністю українською мовою.

«Гурт Go_A пройшов складний шлях у понад рік для того, щоб представити Україну на конкурсі. Це було для них дуже важке завдання — зробити пісню, яка перевершувала б очікування від гурту, пісню кращу, ніж та, що минулого року перемогла у Національному відборі та яку ми не могли використовувати в цьогорічному конкурсі. Це дуже складне завдання для артистів і я радий, що команда зробила пісню, яка вже стала помітною в Європі та безумовним хітом в Україні. Ми зичимо успіху гурту і сподіваємося на його довгий та успішний шлях до світової слави», – зазначив член правління Суспільного Ярослав Лодигін.

Спостерігати за конкурсом і вболівати за нашого представника глядачі зможуть в ефірі двох телеканалів – СТБ і UΛ:Перший. В ефірі СТБ трансляцію конкурсу коментує Сергій Притула, на UΛ:Перший – Тимур Мірошниченко.

“Попри те, що останні два роки внесли корективи в формат проведення пісенного конкурсу, Євробачення залишається однією з наймасштабніших подій, яка здатна об’єднувати українців в підтримці представника своєї країни. Група StarLightMedia і телеканал СТБ завжди підтримували національні таланти й українську креативну індустрію, тому для нас особливо знаково, що в рік 30-річчя незалежності наша країна, вперше за весь час участі в Євробаченні, буде представлена ​​піснею українською мовою. Цьому посприяло те, що шість років тому СТБ за власної ініціативи виявив бажання допомагати переможцю Нацвідбору. Це рішення дало шанс як відомим артистам так і початківцям поборотися за право представити Україну на міжнародній сцені і думати про пісню та якісний виступ, а не про пошук коштів в разі перемоги. Цього року ми також допомагаємо переможцю Нацвідбору гідно підготуватися на великий конкурс”, – коментує керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

Цього року телеканал СТБ взяв на себе всі витрати, пов’язані з виробництвом номера для Євробачення “під ключ” і зйомку резервного відео, а Суспільний мовник, крім фінансування участі України в конкурсі, – переліт і проживання Go_A і делегації в Роттердамі.

“Виробництво номеру “під ключ” включає в себе витрати на постановку, костюми, гонорари всіх фахівців, виробництво реквізиту, графіку, світло. А от резервне відео – це нова і велика стаття витрат, потреба в якій виникла цього року через пандемію. Це дуже велика відповідальність, і нам було важливо, щоб резервне відео було таким же крутим і яскравим, як і той номер, який наша країна готується показати на великій сцені Євробачення. Ідея і постановка номеру – Костянтин Томільченко і Олександр Братковський. Костюми створив Дмитро Курята”, – розповіла керівниця Національного відбору на Євробачення Наталя Франчук (СТБ).

За зйомкою резервного відео в прямому ефірі спостерігали представники конкурсу. Такі відео відправили в Роттердам всі без винятку країни-учасниці. Це повністю готовий номер представника країни, знятий за всіма вимогами Європейської мовної спілки: з живим вокалом, в костюмах, декораціях, в унікальній локації, з фінальними графікою і світлом. Якщо за якихось причин представник країни не зможе вийти на основну сцену, резервне відео буде показано, як конкурсне.

«Участь України в Євробаченні вимагає значних фінансових та організаційних витрат для Суспільного мовника, але, попри різні обставини, ми завжди забезпечуємо таку участь представника від України в цьому прекрасному конкурсі, і тому щороку українці мають можливість насолодитися Євробаченням. З огляду на краще фінансування НСТУ, ніж в попередні роки, Суспільний мовник також покриє витрати гурту та членів делегації на поїздку та проживання в Роттердамі, де буде проходити конкурс цього року», – резюмувала членкиня правління Суспільного Інна Гребенюк.

Нагадаємо, у 2015-му році телеканали СТБ та UΛ:Перший підписали трирічний меморандум про спільне проведення Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення. 2018 року СТБ і UΛ:Суспільне мовлення оголосили про продовження співпраці ще на три роки.

Video: UΛ: Суспільне мовлення і телеканал СТБ забезпечили підготовку Go_A до виступу на Євробаченні UΛ: Суспільне мовлення і телеканал СТБ забезпечили підготовку Go_A до виступу на Євробаченні

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