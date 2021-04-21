Трансляция грандиозного шоу в Украине традиционно пройдет в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00.

Всего через месяц представители 39 стран будут соревноваться за победу в 65-м песенном конкурсе Евровидение, который в этом году принимает Роттердам. Украину на нем будет представлять победитель Национального отбора-2020 группа Go_A с песней ”SHUM”. Впервые на Евровидении Украина будет звучать полностью на украинском языке.

«Группа Go_A прошла сложный путь, который длился более года, чтобы представить Украину на конкурсе. Это была очень трудная задача для коллектива — сделать песню, которая превосходила бы ожидания от группы, песню лучшую, чем та, что в прошлом году победила в Национальном отборе и которую мы не могли использовать в конкурсе. Это очень сложная задача для артистов и я рад, что команда сделала песню, которая уже стала заметной в Европе и безусловным хитом в Украине. Мы желаем успеха группе и надеемся на ее длинный и успешный путь к мировой славе», — отметил член правления Общественного Ярослав Лодыгин.

Наблюдать за конкурсом и болеть за нашего представителя зрители смогут в эфире двух телеканалов — СТБ и UΛ:Перший. В эфире СТБ трансляцию конкурса комментирует Сергей Притула, на UΛ:Перший — Тимур Мирошниченко.

“Не смотря на то, что последние два года внесли коррективы в формат проведения песенного конкурса, Евровидение остается одним из самых масштабных событий, которое способно объединять украинцев в поддержке представителя своей страны. Группа StarLightMedia и телеканал СТБ всегда поддерживали национальные таланты и украинскую креативную индустрию, поэтому для нас особо знаково, что в год 30-летия независимости наша страна, впервые за все время участия в Евровидении, будет представлена песней на украинском языке. Во многом это стало возможным благодаря тому, что шесть лет назад СТБ по личной инициативе принял решение помогать победителю Нацотбора. Это решение дало шанс как известным, так и начинающим артистам побороться за право представить Украину на международной сцене и думать о песне и качественном выступлении, а не о поиске денег в случае победы. В этом году мы также помогаем победителю Нацотбора достойно подготовиться к большому конкурсу”, — комментирует управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

В этом году телеканал СТБ взял на себя все расходы, связанные с производством номера для Евровидения “под ключ” и съемкой резервного видео, а Общественный вещатель, кроме финансирования участия Украины в конкурсе, — перелет и проживание Go_A и делегации в Роттердаме.

“Производство номера “под ключ” включает в себя оплату постановки, костюмов, гонорары всех специалистов, производство реквизита, графику, свет. А резервное видео — это новая и большая статья расходов, потребность в которой возникла в этом году из-за пандемии. Это очень большая ответственность, и нам было важно, чтобы резервное видео было таким же крутым и ярким, как и тот номер, который наша страна готовится показать на большой сцене Евровидения. Идея и постановка номера — Константин Томильченко и Александр Братковский. Костюмы создал Дмитрий Курята”, — рассказала руководитель Национального отбора на Евровидение Наталья Франчук (СТБ).

За съемкой резервного видео в прямом эфире наблюдали представители конкурса. Такие видео отправили в Роттердам все без исключения страны-участницы. Это полностью готовый номер представителя страны, снятый по всем требованиям Европейского вещательного союза: с живым вокалом, в костюмах, декорациях, уникальной локации, с финальными графикой и светом. Если по каким-либо причинам представитель страны не сможет выйти на основную сцену, резервное видео будет показано, как конкурсное.

«Участие Украины в Евровидении требует значительных финансовых и организационных затрат для Общественного вещателя, но, несмотря на различные обстоятельства, мы всегда обеспечиваем такое участие представителя от Украины в этом прекрасном конкурсе, и поэтому каждый год украинцы имеют возможность насладиться Евровидением. Учитывая лучшее финансирование НОТУ, чем в предыдущие годы, Общественный вещатель также покроет расходы группы и членов делегации на поездку и проживание в Роттердаме, где будет проходить конкурс в этом году», — резюмировала член правления Общественного Инна Гребенюк.

Напомним, В 2015-м году телеканалы СТБ и UΛ:Перший подписали трехлетний меморандум о совместном проведении Национального отбора на песенный конкурс Евровидение. В 2018 году СТБ и UΛ:Суспільне мовлення объявили о продлении сотрудничества еще на три года.

Video: UΛ:Суспільне мовлення и телеканал СТБ обеспечили подготовку Go_A к выступлению на Евровидении UΛ:Суспільне мовлення и телеканал СТБ обеспечили подготовку Go_A к выступлению на Евровидении

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