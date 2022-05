Євробачення-2022: найкращі виступи Ірландії на конкурсі

Ірландія бере участь у міжнародному конкурсі Євробачення з 1965 року! Країна 7 разів посідала перше місце, 4 рази — друге, 1 раз — третє, що робить її найуспішнішою країною на конкурсі пісні. Але які ще виступи Ірландії здивували європейських глядачів? Дізнайтеся просто зараз!

Лінда Мартін народилася 27 березня 1952 року в Ірландії. Вона — співачка і телеведуча, яка перемогла на Євробаченні в 1992 році.

Лінда дев’ять разів брала участь у Національному конкурсі пісні, що є рекордом серед ірландських виконавців. Вона двічі вигравала відбірковий конкурс і, відповідно, двічі представляла свою країну на Євробаченні.

Перший виступ Мартін на конкурсі 1984 року з піснею «Terminal 3» приніс їй друге місце, а другий — на конкурсі 1992 року з піснею «Why Me» — став переможним.

При цьому перша з цих пісень, написаних дворазовим переможцем Євробачення Джонні Логаном, посіла сьоме місце в ірландському хіт-параді, а друга стала його лідером і хітом у багатьох країнах.

Нів Кавана народилася в 1968 році в Дубліні. Почала музичну кар’єру як бек-вокалістка, згодом стала телеведучою.

Здобула перемогу на конкурсі Євробачення в 1993 році з піснею «In Your Eyes» ( «В твоїх очах»), яка посіла перше місце в ірландському (протрималася на ньому 15 тижнів) і 23-є в британському хіт-параді.

Наступні роботи Кавани не змогли досягти рівня «In Your Eyes». Краща з них — пісня «Red roses for me» ( «Червоні троянди для мене»), записана спільно з гуртом «The Dubliners», досягла 13-ої позиції в ірландських чартах. У 1999 році Нів записала нову версію пісні «In Your Eyes». Після закінчення музичної кар’єри знову повернулася до роботи на ірландському телебаченні.

У 2010 році за результатами національного відбору Нів Кавана знову представляла Ірландію на конкурсі Євробачення з піснею «It’s for you» ( «Це тобі»), проте у фіналі вона посіла лише 23-є місце з результатом 25 балів.

Чарльз Макґетіґан здобув перемогу в дуеті з Полом Харрінгтоном на конкурсі Євробачення 1994 року з піснею Брендана Грехема «Rock’n’Roll Kids» ( «Діти рок-н-ролу»), принісши Ірландії третю перемогу поспіль і набравши вперше в історії конкурсу понад 200 балів .

Пол працював ведучим на радіо і телебаченні, виконував вокальні партії в шоу Майкла Флетлі «Celtic Tiger». У 2008 році випустив альбом «A Collection», до якого ввійшли нові версії кращих композицій Харрінгтона.

Чарльз після конкурсу продовжив сольну кар’єру. Вів власні передачі на BBC і RTE. Був запрошений на шоу «Congratulations», присвячене 50-річному ювілею Євробачення. Нині мешкає в містечку Драмшанбо (графство Літрім).

Еймар Куїнн народилася в 1972 році в Дубліні. У 1996 році на прохання поета-пісняра Брендана Гріна взяла участь з його піснею «The Voice» у конкурсі Євробачення, що проходив в Осло, і здобула перемогу, сьому для Ірландії за час участі країни в конкурсі. Після цього багато гастролювала за кордоном, була телеведучою на каналах RTE і TV3.

У 2006 році оголошувала результати голосування ірландського національного журі на Євробаченні. Того ж року випустила альбом «Gatherings», а в 2007 році вийшов наступний альбом «Oh Holy Night».

