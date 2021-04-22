Уже известно, что песенный конкурс Евровидение состоится 18―22 мая в Нидерландах. Украина будет выступать в первом полуфинале. Но как изменились правила конкурса, и чего нам ждать от выступления группы Go-A? Узнавали «Вікна-Новини».

Группа Go-A будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение, который состоится в мае в Роттердаме. Сначала участники должны были ехать с песней «Соловей», но из-за переноса конкурса в связи с пандемией музыкантам пришлось создать новый хит. Им стала песня «Шум».

По словам режиссера-постановщика Константина Томильченко, в этом году выступление Go-A будет напоминать вечеринку:

«Мы сначала колебались, в какое направление идти. Номер этого года будет напоминать рэйв-вечеринку ― это когда зрители, фаны Евровидения, не смогут усидеть на месте. Они просто будут качать головами, прыгать и просто отрываться, как хотят».

Руководитель Нацотбора на Евровидение Наталья Франчук отметила, что в этом году организаторы отбора будут работать над выступлением украинской группы «под ключ»:

«В этом году мы полностью под ключ организуем выступление наших исполнителей ― от идеи до реализации. То есть это постановка, графика, костюмы, и непредвиденные расходы в этом году ― это запись резервного видео».

Последнее ― это еще одно беспрецедентное условие Евровидения: конкурсанты должны были заранее снять выступление артистов.

«Это делается на тот случай, если хотя бы один член делегации заболеет, и всю команду не смогут выпустить на большую сцену. И будет показано именно это резервное видео, для конкурса», ― отметила Наталья Франчук.

По условиям Евровидения, у участников был всего 1 час на запись номера и час на то, чтобы прислать его организаторам конкурса. Наблюдали за выполнением условий из Роттердама, в прямом эфире.

«Организаторы поставили достаточно четкие критерии: у каждой страны есть возможность выступать только вживую. Каждая страна должна была утвердить локацию, на которой она должна была снимать свое видео. Видео с выступлением мы держим в секрете. Только после выступления группы организаторы выложат это видео на ютуб», ― дополнила Наталья Франчук.

Художник по костюмам Дмитрий Курята также раскрыл небольшой секрет для журналистов «Вікна-Новини»:

«Когда я услышал в песне строку «А в нашого Шума зеленая шуба», я понял, что это именно та деталь, которую мы можем выделить и которая запомнится. Возможно, люди не будут помнить, в чем были одеты ребята, но в чем будет одета Катя, запомнят все!»

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