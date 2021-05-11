На диджитал-страницах СТБ стартовал спецпроект о конкурсе Евровидение с Владимиром Бирюковым

До старта 65 песенного конкурса Евровидение осталась неделя. Уже 18 мая в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший мы увидим первый полуфинал, в котором поШУМит представитель Украины, победитель Национального отбора-2020 группа Gо_А.

В преддверии грандиозного шоу на диджитальных страницах телеканала СТБ стартует спецпроект о конкурсе Евровидение. Ведущий ― теле- и радиожурналист, более 12 лет освещающий Евровидение, Владимир Бирюков. Зрителям СТБ он уже знаком по диджитальному спецпроекту прошлого года «Дневники Нацотбора» и прямым трансляциям с бэкстейджа.

Первый выпуск посвящен, конечно же, группе Gо_A и песне «Шум». В эксклюзивном интервью артисты рассказали, как прожили год на карантине и как создавалась песня, которая уже ШУМит на всю Европу; с кем из участников Евровидения этого года успели подружиться, что им пишут фанаты в соцсетях, сколько было потрачено на съемку первой версии клипа и о чем, все же, песня «Шум» ― о любви, Чернобыле или «конопелечках».

Как проходила подготовка Gо_A к конкурсу, зачем пришлось снимать резервное видео и как создавались костюмы и постановка; эксклюзивные интервью с представителями стран-участниц Евровидения-2021, зарубежными журналистами, организаторами конкурса; пожелания от украинских звезд, ― это и многое другое вы увидите в следующих выпусках спецпроекта с Владимиром Бирюковым.

Следите за нашим спецпроектом о конкурсе Евровидение ежедневно в 13:00 с 11 по 23 мая на всех официальных страницах СТБ: сайт, инстаграм, фейсбук и ютуб.

И не пропустите 18, 20 и 22 мая в 22:00 грандиозный песенный конкурс Евровидение в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший. В эфире СТБ уже по доброй традиции трансляцию конкурса будет комментировать Сергей Притула.

Напомним, что Владимир Бирюков с 2009 года сотрудничает с конкурсом Евровидение в составе делегации прессы. Вел прямые трансляции с бэкстейджа и работал на красных дорожках во время церемонии открытия Red Carpet Opening Ceremony ― Eurovision Song Contest. Сотрудничал с Loreen, BLUE, Bonnie Tyler, JEDWARDS, Alexander Rybak, Arash, Netta, Emmelie de Forest, Måns Zelmerlöw, Conchita WURST и многими другими конкурсантами.

Автор книги «История (НЕ)известного журналиста», в которой рассказывает о закулисье Евровидения.

В феврале прошлого года был ведущим диджитального проекта СТБ «Дневники Нацотбора» и прямых трансляций с бекстейджа Национального отбора на Евровидение-2020.

Video: На диджитал-страницах СТБ стартовал спецпроект о конкурсе Евровидение с Владимиром Бирюковым В преддверии грандиозного шоу на диджитальных страницах телеканала СТБ стартует спецпроект о конкурсе Евровидение

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