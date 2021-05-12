До старта 65-го песенного конкурса Евровидение осталась неделя. Уже 18 мая в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Перший мы увидим первый полуфинал, в котором поШУМит представитель Украины, победитель Национального отбора-2020 группа Gо_А. До начала грандиозного шоу на диджитальных страницах телеканала СТБ стартовал спецпроект о конкурсе Евровидение. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

Во втором выпуске Владимир поговорил с Натальей Франчук, креативным продюсером Национального отбора на Евровидение (СТБ), и Стейном Смулдерсом, менеджером Youtube-канала Евровидения. В эксклюзивном интервью Наталья рассказала, чем телеканал СТБ помогает группе Go_A в подготовке к конкурсу, каким будет резервное видео и на что делали упор в постановке выступления. А Стейн Смулдерс поделился своими впечатлениями от представителей Украины, продемонстрировал, на каком этапе находится подготовка сцены Евровидения-2021, и рассказал, какие сюрпризы ждут еврофанов в этом году.

Наталья Франчук о помощи СТБ в подготовке к конкурсу

Телеканал СТБ традиционно делает постановку под ключ. Мы взяли на себя все финансовые расходы за постановку Константина Томильченко: идея номера, оплата всего реквизита и его производство, костюмы, которые делает Дмитрий Курята. Мы сняли резервное видео ― раньше такого никогда не было. И это еще новая большая статья расходов для нас. За два месяца до конкурса мы должны были повторить номер. К этому времени мы должны были иметь костюмы, идею, саму постановку и найти локацию, где это будет круто выглядеть. И если, не дай Бог, хотя бы у одного из членов делегации Украины обнаружат положительный тест на коронавирус, именно это видео мы будем показывать как конкурсное. Поэтому ответственность очень большая. И хотелось, чтобы это видео было такого крутого качества, как то выступление, которое мы увидим на большой сцене.

О подготовке к съемкам резервного видео

Мы готовили номер в течение полутора месяцев и начали его готовить именно в тот момент, когда жюри Национального отбора этого года выбрало песню. Буквально на следующий день мы уже приступили к поиску людей, которые будут создавать креативную составляющую. Самое сложное ― это поиск локации и адаптация графики.

5 марта, согласно правилам, мы уже представили свое видение постановки постановщикам и режиссерам в Роттердаме. Они нам все согласовали без каких-либо вопросов или замечаний. Наша постановка соответствовала всем техническим параметрам. Оставалось ее только реализовать. Месяц ушел на то, чтобы декорация была построена, графика нарисована, локация была утверждена, а костюмы сшиты.

О резервном видео

Резервное видео и выступление на сцене Евровидения не будут одинаковыми, поскольку в Роттердаме не будет экранов в четырех плоскостях. А у нас здесь, в Украине, уникальная локация, с экранами в трех плоскостях. У нас экраны сверху, по бокам и снизу. Это локация, а не обычная сцена.

Но мы не нарушаем правил. У нас на локации не было ничего, что поставило бы нас на три уровня выше по визуальным решениям среди конкурентов. Нам также было очень важно, чтобы все страны при съемке резервного видео имели хотя бы примерно равные условия. Соответственно, все получили ряд ограничений: у нас не может быть дополненной реальности, если ее нет на большой сцене, у нас не может быть 3D-эффектов, наложенных поверх видео, если этого не будет в Роттердаме. Но в Роттердаме будет свет и графика ― у нас также будут свет и графика. В Роттердаме будет некое пространство, в котором мы будем работать, ― в резервном видео также пространство, в котором мы работаем. Было еще одно важное ограничение: мы не могли снимать это видео на какой-то форматной сцене. Нам сказали, что мы должны построить сцену, которая до этого никогда не использовалась и не была форматной. По факту этого мне нужно было потратить 2 миллиона гривен для того, чтобы собрать сцену ради одного номера на три минуты… И мы нашли такую ​​локацию, которая никоим образом не противоречит правилам, но в то же время выгодно отличает нас от других участников.

Мне нравится то, что мы не снимали резервное видео неделю. И никто этого не делал. Мы не снимали с фонограммой, не делали раскадровку 250 раз. У каждой страны был один час на съемку и час, чтобы быстро отправить это видео EBU.

О визитке

Полноценные визитки EBU возьмет на себя. Поскольку в противном случае они будут очень разными. И все будет зависеть от таланта и количества денег каждой страны. Как человек, который также проводил подобные съемки в рамках Нацотбора, я прекрасно понимаю, насколько важно, чтобы все участники выглядели одинаково, чтобы на всех было потрачено одинаковое количество денег и любви.

Стейн Смулдерс об онлайн-формате конкурса

Формат онлайн-трансляций за прошедшие годы сильно развился. И в этом году он стал еще более популярным и востребованным. Уверен, что такой формат добавляет еще больше осведомленности о конкурсе среди пользователей.

О спецшоу для зрителей

Мы готовим некоторые специальные шоу вместе с Кристой Сигфридс, которая представляла Финляндию на Евровидении в 2013 году. И мы готовим шоу «Криста звонит», которое будет выходить ежедневно перед каждым лайф-шоу.

О Национальном отборе в Украине

Я всегда наблюдал за украинским отбором, поскольку мы следим за отборами всех стран-участниц. У вас замечательная музыка. Многие страны в этом году отправили на конкурс тех, кто победил в прошлом году, и, по моему мнению, это большое уважение к своим артистам. Группа Go_А ― это те, кем Украина будет гордиться. Представителей Украины делает особыми то, что они всегда своим творчеством выходят за рамки конкурса.

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