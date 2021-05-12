Гурт Gо_А: «Конкурс Євробачення навчив нас дотримуватися дедлайнів, але не правил»

До старту 65-го пісенного конкурсу Євробачення залишився тиждень. Уже 18 травня в ефірах телеканалів СТБ і UΛ: Перший ми побачимо перший півфінал, у якому поШУМить представник України, переможець Національного відбору-2020 ― гурт Gо_А. До початку грандіозного шоу на диджитальних сторінках телеканалу СТБ стартував спецпроєкт про конкурс Євробачення. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який більше 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

Перший випуск спецпроєкту присвячений, звичайно ж, гурту Gо_A і пісні «Шум». В ексклюзивному інтерв’ю артисти розказали, як пройшов їхній рік на карантині і як створювалася пісня, що вже ШУМить на всю Європу; з ким з учасників цьогорічного Євробачення встигли подружитися, що їм пишуть фанати в соцмережах, скільки було витрачено на зйомку першої версії кліпу і про що, усе ж таки, пісня «Шум» – про кохання, Чорнобиль чи «конопелечки»…

Про створення пісні «Шум»

Катя: Ми просто хотіли зробити класну пісню. Вона виникла в нас ще на початку літа, коли ми думали, що скоро почнуться концерти, й почали готувати таку програму, щоб людям було цікаво. І ми подумали, що класно було б шума закрутити просто на концерті у 21 столітті. Ідея пісні дуже спонтанно виникла в голові. Я досі вивчаю фольклор і згадала пісню, яку ще в студентські роки з ансамблем співала. Я подумала, що прикольно було б зробити її в сучасній обробці. Приїхала до Тараса на студію й кажу: «А можна зробити так, щоб пісня постійно змінювала темп?» Він сказав: «Можна!» І ми почали реалізовувати цю ідею. Нам «Шум» подобався від самого початку, але ми не готували його як пісню на Євробачення. Те, що журі обрали «Шум», для нас було несподіванкою, але зараз ми розуміємо, що все складається так, як має бути. Ми задоволені вибором журі.

Про те, чому пісня суто українською мовою

Катя: Ми ставимо акцент на питанні нашої мови. Вона прекрасна, і кожен євроглядач має можливість доторкнутися до неї, навіть якщо не знав про її існування, – ось вам можливість побачити Україну з іншого боку. З якого ви її, можливо, і не знали. Нас дуже тішать коментарі іноземців, бо, незважаючи на те, що пісня українською, вона викликає в них величезну зацікавленість.

Тарас: Коли вийшла перша версія «Шуму», багато людей почали шукати в історії, хто ж такий цей «Шум»? Почали вивчати українську міфологію.

Катя: Ми просто випустили пісню – у людей вона викликала багато питань, і це спонукало їх розбиратися в них. Зараз ми читаємо коментарі, у яких відбуваються цілі розслідування цієї теми!

Про підготовку та зйомки першого кліпу

Катя: Ми хотіли показати, що навіть в умовах карантину, коли нам заборонено наближатися одне до одного більш ніж на півтора метра, ми однаково можемо вдягти амуніцію захисту, водити «Шум» і закликати весну, бо ми всі її сильно чекаємо. Коли ми знімали цей кліп, відбувалася справжня магія через густий туман – він створив максимальну атмосферу для кліпу.

Ще я довго шукала, що ми можемо вдягти на масовку, бо хотілося зробити їх однаковими. А потім я поїхала в одну торгову мережу й побачила костюми на знижці, і я така: «Це ж те, що треба!»

Кліп ми зняли на телефон за дві години: ми просто зібралися всі разом, запалилися однією ідеєю і зробили це, незважаючи на мороз, незважаючи на брак коштів. Ідея все вирішує. Якщо є ідея, ти можеш зняти її на телефон, і вона працюватиме. А якщо ідеї нема, то хоч би який постпродакшн ти робив, однаково це буде просто гарна картинка ні про що.

Про кадр із Чорнобилем у кліпі на пісню

Катя: У мене майже рік пройшов у роздумах про історію Чорнобиля. Цей кадр – натяк на те, що навіть такі місця, як Чорнобиль, можуть відродитися. Це як нагадування про те, що може статися з планетою, якщо ми будемо нехтувати проблемами, які зараз у нас є. Тому ми хотіли підняти цю тему. Не в контексті хайпонути на Чорнобилі, а нагадати людям, що ця проблема є, від неї нікуди не дінешся. І важливо, щоб усі зробили висновки з цього.

Про пташку в кадрі та скандал навколо неї

Катя: Підтекст у тому, що червонокнижні птахи знову відродилися і світ настільки очистився, що птахи спокійно можуть сідати на руку людям і контактувати з нами. Люди більше їм не шкодять – ми хотіли на це звернути увагу. Який прекрасний був би світ, якби ми звільнилися від усього, що відбувається, почали жити в гармонії з цим світом. І відродилося б усе. І Чорнобильська зона, і птахи червонокнижні. Ось у цьому була ідея.

Для зйомки з птахом ми підібрали локацію поряд із заповідником, і поруч стояли люди із заповідника, які слідкували за всім процесом. Я не скажу, що сильно боялася, але це був дуже хвилюючий момент. Пам’ятаю, вона сиділа в мене на руці й мені сказали подивитись їй в очі. Це було дуже бентежно. Потім вона ще крила розправила.

Коли кліп опублікували, мені деякі писали: «щоб тобі та птаха око виколола, ото б знала». Найприкольніше те, що ці люди боронять тварин… UA Animals ні разу до нас не звернулися по коментар. Вони просто випустили свій пост, про який ми нічого не підозрювали. Якби їх справді хвилювала ця проблема, вони б уже звернулися до нас по коментар, спитали б, як відбувалися зйомки. А вони лише почали розганяти хейт.

Про реакції на пісню «Шум» в Україні

Катя: Ми випустили перший «Шум», і три тижні велися баталії у фейсбуці: люди обговорювали пісню, шукали якісь підтексти, називали нас наркоманами. А ми були постійно в трендах і в топах. Потім ми ще другий «Шум» випустили, і знову почалася двіжуха ― «поверніть першу версію».

Тарас: Нам фанати навіть надсилали власні версії обрізки пісні.

Про фідбек на пісню за кордоном

Катя: У Європі це дуже нова тема. Їм набридла однакова музика, якої дуже багато. А ми їм показали щось нове. Ми читаємо коментарі з Європи, зі всього світу, і їх саме це й чіпляє, що ми інші, що в нас інший мелос, інша навіть мова, що ми взагалі іншу тему підняли. Вони ставляться до цього як до мистецтва.

Про спілкування з фанатами

Катя: Ми намагаємося максимально спілкуватися в соціальних мережах із нашими фанами, навіть якщо це пабліки, у яких не дуже багато людей. Дуже класну історію зіграла наша перша версія «Шуму» – вона розлетілася всією Європою.

Тарас: До того ж у нас, нарешті, з’явився Twitter, і дуже багато єврофанів сидять саме там. На початку січня ми почали популяризувати свій хештег #негнипатик, і так дивно було бачити, як цей хештег використовують у Швеції, Нідерландах, до того ж українською мовою.

Катя: У мене є друг із Британії, який мені постійно пише та сидить на моїх онлайн-трансляціях в Instagram. Він не розуміє української мови. Але коли розуміє якісь слова, пише: «Yes, yes, I know it!». Якось в Instagram-трансляції я варила борщ, і він мені скинув фотку, що зварив борщ за моїм рецептом!

Ще наш один слухач, після того, як він натрапив на наш трек, йому підтягнуло й інших українських музикантів. І тепер він постійно скидає мені в особисті повідомлення про гурт «ВВ» і Христину Соловій. І розповідає, що йому дуже подобається українська музика. Ось так через нас він почав слухати українську музику.

Про спілкування з учасниками Євробачення-2021 та їхні пісні

Катя: Я зі швейцарцем спілкуюся. Він до мене заходить на трансляції, я до нього. Інколи переписуємося. Нещодавно відповіла йому на його нову пісню, а він написав, що любить мене. Минулого року він мені дуже сподобався. Мені подобається його вокал, його емоційність. Я дуже люблю емоційну музику, і цього року він мене не розчарував. Я розумію, як йому було складно: перший раз дивувати набагато легше, ніж другий. І написати щось крутіше, ніж «Répondez-moi», – це дуже складно. Але мені здається, він упорався з цим завданням.

Я слідкую за інстаграмом ісландця. Мені дуже подобається Daði. Не скажу, що я в захваті від пісні цього року, але він як персонаж дуже мені подобається.

Про те, чого навчив конкурс Євробачення

Катя: Він навчив нас виходити за рамки, працювати й дотримуватися дедлайнів. Але не дотримуватися правил. Він нас поставив у такі умови, у яких ми зрозуміли, що ми можемо набагато більше, ніж ми думали.

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Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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