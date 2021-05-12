Группа Gо_А: «Конкурс Евровидение научил нас соблюдать дедлайны, но не правила»

До старта 65-го песенного конкурса Евровидение осталась неделя. Уже 18 мая в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Перший мы увидим первый полуфинал, в котором поШУМят представители Украины, победители Национального отбора-2020 ― группа Gо_А. К началу грандиозного шоу на диджитальных страницах телеканала СТБ стартовал спецпроект о конкурсе Евровидение. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

Первый выпуск спецпроекта посвящен, конечно же, группе Gо_A и песне «Шум». В эксклюзивном интервью артисты рассказали, как прошел их год на карантине и как создавалась песня, которая уже шумит на всю Европу; с кем из участников Евровидения успели подружиться, что им пишут фанаты в соцсетях, сколько было потрачено на съемку первой версии клипа и о чем, все же, песня «Шум» ― о любви, Чернобыле или «конопелечках»…

О создании песни «Шум»

Катя: Мы просто хотели сделать классную песню. Она возникла у нас еще в начале лета, когда мы думали, что скоро начнутся концерты, и начали готовить такую ​​программу, чтобы людям было интересно. И мы подумали, что классно было бы шума закрутить прям на концерте в 21 веке. Идея песни очень спонтанно возникла в голове. Я до сих пор изучаю фольклор и вспомнила песню, которую еще в студенческие годы с ансамблем пела. Я подумала, что прикольно было бы сделать ее в современной обработке. Приехала к Тарасу на студию и говорю: «А можно сделать так, чтобы песня постоянно меняла темп?» Он сказал: «Можно!» И мы начали реализовывать эту идею. Нам «Шум» нравился с самого начала, но мы не готовили его как песню на Евровидение. То, что жюри выбрало «Шум», для нас было неожиданностью, но сейчас мы понимаем, что все складывается так, как должно быть. Мы довольны выбором жюри.

О том, почему песня исключительно на украинском языке

Катя: Мы ставим акцент на вопросе нашего языка. Он прекрасен, и каждый еврозритель имеет возможность прикоснуться к нему, даже если не знал о его существовании, ― вот вам возможность увидеть Украину с другой стороны. С какой вы ее, возможно, и не знали. Нас очень радуют комментарии иностранцев, потому что, несмотря на то, что песня на украинском, она вызывает у них огромный интерес.

Тарас: Когда вышла первая версия «Шума», многие начали искать в истории, кто же такой этот «шум»? Начали изучать украинскую мифологию.

Катя: Мы просто выпустили песню ― у людей она вызвала много вопросов, и это побудило их разбираться в них. Сейчас мы читаем комментарии, в которых происходят целые расследования по теме!

О подготовке и съемках первого клипа

Катя: Мы хотели показать, что даже в условиях карантина, когда нам запрещено приближаться друг к другу более чем на полтора метра, мы все равно можем надеть амуницию защиты, водить «Шум» и призывать весну, потому что мы все ее очень ждем. Когда мы снимали этот клип, происходила настоящая магия из-за густого тумана ― он создал максимальную атмосферу для клипа.

Еще долго искала, что мы можем надеть на массовку, потому что хотелось сделать их одинаковыми. А потом я поехала в одну торговую сеть и увидела костюмы на скидке, и я такая: «Это же то, что надо!»

Клип мы сняли на телефон за 2 часа: мы просто собрались все вместе, зажглись одной идеей и сделали это, несмотря на мороз, несмотря на нехватку средств. Идея все решает. Если есть идея, ты можешь снять ее на телефон, и она будет работать. А если идеи нет, так какой бы ты постпродакшн ни делал, все равно это будет просто красивая картинка ни о чем.

О кадре с Чернобылем в клипе на песню

Катя: У меня почти год прошел в раздумьях об истории Чернобыля. Этот кадр ― намек на то, что даже такие места, как Чернобыль, могут возродиться. Это как напоминание о том, что может произойти с планетой, если мы будем пренебрегать проблемами, которые сейчас у нас есть. Поэтому мы хотели поднять эту тему. Не в контексте хайпануть на Чернобыле, а напомнить людям, что это проблема, от нее никуда не денешься. И важно, чтобы все сделали выводы из этого.

О птице в кадре и скандале вокруг нее

Катя: Подтекст в том, что краснокнижные птицы снова возродились, и мир настолько очистился, что птицы спокойно могут садиться на руку людям и контактировать с нами. Люди больше им не вредят ― мы хотели на это обратить внимание. Как прекрасен был бы мир, если бы мы освободились от всего, что происходит, начали жить в гармонии с этим миром. И возродилось бы все. И Чернобыльская зона, и птицы краснокнижные. Вот в этом была идея.

Для съемки с птицей мы подобрали локацию рядом с заповедником, и рядом стояли люди из заповедника, которые следили за всем процессом. Я не скажу, что сильно боялась, но это был очень волнующий момент. Помню, она сидела у меня на руке, и мне сказали посмотреть ей в глаза. Это было очень волнительно. Затем она еще крылья расправила.

Когда клип опубликовали, мне некоторые писали: «чтоб тебе птица глаз выколола, вот бы знала». Самое прикольное то, что эти люди защищают животных… UA Animals ни разу к нам не обратились за комментарием. Они просто выпустили свой пост, о котором мы ничего не подозревали. Если бы их действительно волновала эта проблема, они бы уже обратились к нам за комментарием, спросили бы, как проходили съемки. А они только начали разгонять хейт.

О реакции на песню «Шум» в Украине

Катя: Мы выпустили первый «Шум», и три недели велись баталии в фейсбуке: люди обсуждали песню, искали какие-то подтексты, называли нас наркоманами. А мы были постоянно в трендах и в топах. Потом мы еще второй «Шум» выпустили, и снова началась движуха ― «верните первую версию».

Тарас: Нам фанаты даже присылали собственные версии обрезки песни.

О фидбэке на песню за рубежом

Катя: В Европе это очень новая тема. Им надоела однообразная музыка, которой очень много. А мы им показали что-то новое. Мы читаем комментарии из Европы, со всего мира, и их именно это и цепляет, что мы другие, другой язык, мы вообще другую тему подняли. Они относятся к этому как к искусству.

Об общении с фанатами

Катя: Мы стараемся максимально общаться в социальных сетях с нашими фанами, даже если это паблики, в которых не очень много людей. Очень классную историю сыграла наша первая версия «Шума» ― она ​​разлетелась по всей Европе.

Тарас: К тому же у нас, наконец, появился Twitter, и очень много еврофанов сидят именно там. В начале января мы начали популяризировать свой хэштег #негнипатик, и так удивительно было видеть, как этот хэштег используют в Швеции, Нидерландах, к тому же на украинском языке.

Катя: У меня есть друг из Британии, который мне постоянно пишет и сидит на моих онлайн-трансляциях в Instagram. Он не понимает украинского языка. Но когда понимает какие-то слова, пишет: «Yes, yes, I know it!». Как-то в Instagram-трансляции я варила борщ, и он мне скинул фотку, что сварил борщ по моему рецепту!

Еще наш один слушатель, после того, как он наткнулся на наш трек, ему подтянуло и других украинских музыкантов. И теперь он постоянно сбрасывает мне в личные сообщения о группе «ВВ» и Кристине Соловий. И рассказывает, что ему очень нравится украинская музыка. Вот так через нас он начал слушать украинскую музыку.

Об общении с участниками Евровидения-2021 и их песнях

Катя: Я со швейцарцем общаюсь. Он ко мне заходит на трансляции, я к нему. Иногда переписываемся. Недавно ответила ему на его новую песню, а он написал, что любит меня. В прошлом году он мне очень понравился. Мне нравится его вокал, его эмоциональность. Я очень люблю эмоциональную музыку, и в этом году он меня не разочаровал. Я понимаю, как ему было сложно: в первый раз удивлять гораздо легче, чем во второй. И написать что-то круче, чем «Répondez-moi», ― это очень сложно. Но мне кажется, он справился с этой задачей.

Я слежу за инстаграмом исландца. Мне очень нравится Daði. Не скажу, что я в восторге от песни этого года, но он как персонаж очень мне нравится.

О том, чему научил конкурс Евровидение

Катя: Он научил нас выходить за рамки, работать и соблюдать дедлайны. Но не соблюдать правила. Он нас поставил в такие условия, в которых мы поняли, что мы можем гораздо больше, чем мы думали.

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Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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