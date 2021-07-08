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Сергій Притула вакцинувався від COVID-19

08.07.2021

Ведучий Національного відбору на Євробачення Сергій Притула щепився від COVID-19. Головний «вар’ят» України написав у своїх соцмережах, що радий приєднатися до колективного імунітету.

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У своєму пості телеведучий не оминув нагоду пожартувати на тему найпоширеніших фейків про вакцину — і хейту чекати не довелося. Такого гумору противники вакцинації йому не пробачили.

«Виявляється, чип Гейтса у рідкому стані!» – написав Притула під знімками з медперсоналом.

«Масони, які вживляли чип, сказали, що через місяць зможу роздавати 5G. Вакцинація була оплачена особисто Соросом!» 

У своєму пості Притула також зазначив, що все це жарти і насправді він щепився з дружиною на роботі. На вакцинацію пара зареєструвалася через додаток «Дія».

«Радий приєднатися до колективного імунітету», – додав головний «вар’ят» України.

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