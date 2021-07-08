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Сергей Притула вакцинировался от COVID-19

08.07.2021

Ведущий Национального отбора на Евровидение Сергей Притула сделал прививку от COVID-19. Главный «варьят» Украины написал в своих соцсетях, что рад присоединиться к коллективному иммунитету.

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В своем посте телеведущий воспользовался случаем пошутить на тему самых распространенных фейков о вакцине ― и поток хейта не заставил себя ждать. Такого юмора противники вакцинации ему не простили.

«Оказывается, чип Гейтса в жидком состоянии!» ― написал Притула под снимками с медперсоналом.

«Масоны, которые вживляли чип, сказали, что через месяц смогу раздавать 5G. Вакцинация была оплачена лично Соросом!»

В своем посте Притула также отметил, что все это шутки и на самом деле он привился с женой на работе. На вакцинацию пара зарегистрировалась через приложение «Дія».

«Рад присоединиться к коллективному иммунитету», ― добавил главный «варьят» Украины.

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