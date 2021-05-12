До старту 65-го пісенного конкурсу Євробачення залишилося менше тижня. Уже 18 травня в ефірах телеканалів СТБ та UΛ: Перший ми побачимо перший півфінал, у якому поШУМить представник України, переможець Національного відбору-2020 ― гурт Gо_А.

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Напередодні конкурсу ми поспілкувалися з музичним продюсером Національного відбору на Євробачення (СТБ) Русланом Квінтою про пісню представника від України гурту Go_A «Шум», її особливості та шанси посісти призове місце.

У чому особливість пісні «Шум», з якою Go_A представлять Україну цьогоріч?

Краса цієї пісні в тому, що, по-перше, вона на часі, це унікальний український продукт із усіма наслідками, що випливають: стиль, подача, імідж. По-друге, це не спешл конкурсна пісня, а справжнє музичне обличчя цього колективу, що робить пісню універсальною.

Чим вам подобається пісня? Чому ви вважаєте її гідною?

Це український фольклор у сучасному баченні колективу, у пісні є хук і неймовірний голос солістки. Усе дуже гармонійно і не притягнуто, а головне, що пісня — це відображення нашої країни та її культури. Для Євробачення таке завжди цікаво, адже тут немає шаблонів.

Наостанок продюсер висловив найщиріші побажання гурту Go_A та закликав усіх разом дивитися 18, 20 і 22 травня Євробачення і підтримувати Україну:

«Бажаю гурту відчути себе справжніми артистами, виступаючи на таку величезну аудиторію, і максимально показати свої можливості. Я серцем і душею з ними!».

Нагадаємо, напередодні грандіозного шоу на диджитальних сторінках телеканалу СТБ стартував спецпроєкт про конкурс Євробачення. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який більше 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков. У рамках спецпроєкту вже вийшло два випуски: ексклюзивне інтерв’ю з гуртом Go_A та ексклюзивне інтерв’ю з креативною продюсеркою Національного відбору на Євробачення (СТБ) Наталією Франчук і менеджером Youtube-каналу Євробачення Стейном Смулдерсом.

Слідкуйте за спецпроєктом СТБ про конкурс Євробачення щодня о 13:00 з 11 по 23 травня на всіх офіційних сторінках каналу: сайт, інстаграм, фейсбук і ютуб.

І не пропустіть 18, 20 і 22 травня о 22:00 грандіозний пісенний конкурс Євробачення в ефірах телеканалів СТБ та UΛ: Перший. На СТБ вже за доброю традицією трансляцію конкурсу коментуватиме Сергій Притула.

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