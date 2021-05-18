Євробачення 2021. Онлайн-трансляція першого півфіналу від 18.05.2021
18.05.2021
Сьогодні, 18 травня, відбудеться перший півфінал конкурсу Євробачення-2021, у якому виступить і Україна. Дивіться онлайн-трансляцію першого півфіналу від 18.05.2021 Євробачення-2021 просто зараз!
Фото: eurovision.tv
У першому півфіналі виступлять 16 учасників у такому порядку:
- Литва: The Roop – «Discoteque»
- Словенія: Ana Soklič – «Amen»
- Росія: Manizha – «Russian Woman»
- Швеція: Tusse – «Voices»
- Австралія: Montaigne – «Technicolour»
- Північна Македонія: Vasil – «Here I Stand»
- Ірландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
- Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
- Норвегія: TIX – «Fallen Angel»
- Хорватія: Albina – «Tick-Tock»
- Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»
- Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»
- Румунія: ROXEN – «Amnesia»
- Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
- Україна: Go_A – «SHUM»
- Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
Номери для голосування за учасників Євробачення-2021
Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ та UA: Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.
Більше на тему: Всі пісні учасників конкурсу Євробачення 2021
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