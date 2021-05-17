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Євробачення-2021: усі пісні країн-учасниць міжнародного конкурсу

17.05.2021

Зовсім скоро, 18 травня, відбудеться перший півфінал конкурсу Євробачення-2021, у якому виступить і Україна. Пропонуємо ознайомитися з номерами всіх країн-учасниць Євробачення-2021 просто зараз!

Усі пісні країн-учасниць Євробачення-2021:

Литва: The Roop «Discoteque»

Словенія: Ana Soklič «Amen»

Росія: Manizha «Russian Woman»

Швеція: Tusse «Voices»

Австралія: Montaigne «Technicolour»

Північна Македонія: Vasil «Here I Stand»

Ірландія: Lesley Roy – «Maps»

Кіпр: Elena Tsagrinou «El Diablo»

Норвегія: TIX «Fallen Angel»

Хорватія: Albina «Tick-Tock»

Бельгія: Hooverphonic «The Wrong Place»

Ізраїль: Eden Alene «Set Me Free»

Румунія: ROXEN «Amnesia»

Азербайджан: Efendi «Mata Hari»

Україна: Go_A «SHUM»

Мальта: Destiny «Je Me Casse»

Сан-Марино: Senhit «Adrenalina»

Естонія: Uku Suviste «The Lucky One»

Чехія: Benny Cristo «omaga»

Греція: Stefania «Last Dance»

Австрія: Vincent Bueno «Amen»

Польща: RAFAŁ «The Ride»

Молдова: Natalia Gordienko «Sugar»

Ісландія: Daði og Gagnamagnið «10 Years»

Сербія: Hurricane «Loco Loco»

Грузія: Tornike Kipiani «You»

Албанія: Anxhela Peristeri «Karma»

Португалія: The Black Mamba «Love Is On My Side»

Болгарія: Victoria «Growing Up Is Getting Old»

Фінляндія: Blind Channel «Dark Side»

Латвія: Samanta Tina «The Moon is Rising»

Швейцарія: Gjon’s «Tears Tout l’Univers»

Данія: Fyr & Flamme «Øve Os På Hinanden»

Франція: Barbara Pravi – «Voilà»

Велика Британія: James Newman – «Embers»

Італія: Måneskin – «Zitti E Buoni»

Іспанія: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»

Німеччина: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ та UA: Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

Більше на тему: Українські артисти про пісню «Шум»

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