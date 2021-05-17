Євробачення-2021: усі пісні країн-учасниць міжнародного конкурсу
17.05.2021
Зовсім скоро, 18 травня, відбудеться перший півфінал конкурсу Євробачення-2021, у якому виступить і Україна. Пропонуємо ознайомитися з номерами всіх країн-учасниць Євробачення-2021 просто зараз!
Усі пісні країн-учасниць Євробачення-2021:
Литва: The Roop – «Discoteque»
Словенія: Ana Soklič – «Amen»
Росія: Manizha – «Russian Woman»
Швеція: Tusse – «Voices»
Австралія: Montaigne – «Technicolour»
Північна Македонія: Vasil – «Here I Stand»
Ірландія: Lesley Roy – «Maps»
Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
Норвегія: TIX – «Fallen Angel»
Хорватія: Albina – «Tick-Tock»
Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»
Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»
Румунія: ROXEN – «Amnesia»
Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
Україна: Go_A – «SHUM»
Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
Естонія: Uku Suviste – «The Lucky One»
Чехія: Benny Cristo – «omaga»
Греція: Stefania – «Last Dance»
Австрія: Vincent Bueno – «Amen»
Польща: RAFAŁ – «The Ride»
Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
Сербія: Hurricane – «Loco Loco»
Грузія: Tornike Kipiani – «You»
Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»
Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»
Латвія: Samanta Tina – «The Moon is Rising»
Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
Данія: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden»
Франція: Barbara Pravi – «Voilà»
Велика Британія: James Newman – «Embers»
Італія: Måneskin – «Zitti E Buoni»
Іспанія: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»
Німеччина: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»
Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ та UA: Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.
Більше на тему: Українські артисти про пісню «Шум»
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