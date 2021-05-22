Евровидение-2021: все песни стран-участниц международного конкурса
22.05.2021
Сегодня, 22 мая, состоится финал конкурса Евровидение-2021, в котором выступит и Украина. Предлагаем ознакомиться со всеми номерами стран-участниц Евровидения-2021 прямо сейчас!
Смотреть онлайн Евровидение 2021 — финал от 22.05.2021
Все песни стран-участниц Евровидения-2021:
Литва: The Roop – «Discoteque»
Словения: Ana Soklič – «Amen»
Россия: Manizha – «Russian Woman»
Швеция: Tusse – «Voices»
Австралия: Montaigne – «Technicolour»
Северная Македония: Vasil – «Here I Stand»
Ирландия: Lesley Roy – «Maps»
Кипр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
Норвегия:TIX – «Fallen Angel»
Хорватия: Albina – «Tick-Tock»
Бельгия: Hooverphonic – «The Wrong Place»
Израиль: Eden Alene – «Set Me Free»
Румыния: ROXEN – «Amnesia»
Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
Украина: Go_A – «SHUM»
Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
Эстония: Uku Suviste – «The Lucky One»
Чехия: Benny Cristo – «omaga»
Греция: Stefania – «Last Dance»
Австрия: Vincent Bueno – «Amen»
Польша: RAFAŁ – «The Ride»
Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
Исландия: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
Сербия: Hurricane – «Loco Loco»
Грузия: Tornike Kipiani – «You»
Албания: Anxhela Peristeri – «Karma»
Португалия: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
Болгария: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
Финляндия: Blind Channel – «Dark Side»
Латвия: Samanta Tina – «The Moon is Rising»
Швейцария: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
Дания: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden»
Франция: Barbara Pravi – «Voilà»
Великобритания: James Newman – «Embers»
Италия: Måneskin – «Zitti E Buoni»
Испания: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»
Германия: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»
Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UA: Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.
Больше по теме: Украинские артисты о песне «Шум»
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